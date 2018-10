Los Cuatro Finalistas: Bailarina rompe en llanto tras sufrir percance íntimo [VIDEO]

George y Claire, los famosos hermanos Neyra, fueron convocados para la ‘revancha’ en ‘Los Cuatro Finalistas, baile’ que se realizó el último viernes 19 de octubre. Debido a que no lograron un cupo para la semifinal, los participantes tuvieron una nueva oportunidad y se volvieron a presentar al día siguiente.

En su última oportunidad, la suerte no acompañó George y Claire la noche del sábado 20 de octubre, pues la bailarina sufrió un problema con su vestuario y casi muestra más de la cuenta.

Debido al problema con su vestuario, Claire Neyra no pudo mostrar lo mejor de sí en la coreografía ensayada de un día para otro y con las justas terminó la bachata.

Tras finalizar su coreografía, los miembros del jurado del programa de Latina y los ‘finalistas’ se solidarizaron con los hermanos bailarines y los aplaudieron de pie. “Tranquilos, chicos, son cosas que pasan (...) No han tomado nada bien los hermanos Neyra lo que pasó en el escenario. Creo que lo enfrentaron y lo resolvieron de la mejor forma posible”, expresó Cristian Rivero, conductor de ‘Los Cuatro Finalistas’.

Tras observar la coreografía de Carlos y Karla, sus rivales en la pista; George y Claire regresaron al escenario para escuchar los comentarios del jurado (Marco Zunino, Belén Estévez, Pachi Valle Riestra y Tilsa Lozano) y conocer la decisión del público.

Claire Neyra se mostró sumamente mortificada por su terrible percance con su vestuario y pidió que le den una oportunidad para mostrar de nuevo la coreografía.

“No lo esperaba. Obviamente es algo que pasó y de verdad que me decepciono bastante porque nos hemos esforzado mucho, de un día para otro. Obviamente me frustra porque no terminé de hacer muchas cosas (...) más que todo lloro por cólera porque nos hemos esforzado de un día para otro en hacer dos coreografías. Y sabíamos que lo íbamos a hacer bien porque lo teníamos”, dijo entre lágrimas. “Fallas de vestuario, sé que pasan las cosas por algo, pero nos gustaría que nos dejen hacer bien (la coreografía)”, añadió antes de que Rivero le quite la palabra.

Finalmente el público votó por Carlos y Karla, quienes estarán en la semifinal del programa de Latina junto a otras siete parejas.

Conoce a las semifinalistas de 'Los Cuatro Finalistas, baile'

No fue el único incidente con el vestuario en 'Los Cuatro Finalistas, baile'

Eder y Martha, quienes también regresaron al programa de Latina por su revancha, salieron dispuestos impresionar al jurado, pero no se imaginaron que la joven sufriría un percance con su vestuario y mostraría zona íntima.