Novia de Cristiano Ronaldo cambia de look y la comparan con Marilyn Moroe

Radical cambio de look. Georgina Rodríguez, pareja sentimental de Cristiano Ronaldo, causó gran impacto entre los internautas de las redes sociales al lucir un nuevo y radical color de cabello. La modelo nacida en Argentina ha teñido su larga cabellera de rubio.

A través de Instagram, la madre de una hija del futbolista, popularmente conocido como ‘CR7’, compartió una nueva fotografía en la que revela su nuevo cambio de look. “I went crazy... I went blonde (Me volví loca y me hice rubia”, escribió como leyenda de la postal que superó los 800 mil Me Gusta o Corazones a cinco horas de haber sido compartido en su red social.

Georgina Rodríguez posó con un look completamente negro, pantalón de vinilo, un jersey de cuello de cisno, zapatos de taco alto y de estilo delicado, un reloj y pulseras en la mano izquierda y un bolso de mano para completar su soberbio ‘outfit’.

A los pocos minutos de haber compartido su foto en Instagram, a la novia de Cristiano Ronaldo empezaron a “lloverle” comentarios halagadores, piropos de todo calibre e incluso algunos internautas se atrevieron a compararla con la leyenda e icono de la sensualidad, Marilyn Monroe, por su cambio de look.

“Te queda precioso”, “Bella, como una Marilyn Monroe italiana”, “Estás hermosa”, “Muy linda”, “Bellísima”, fueron algunos mensajes que se pueden leer al pie de la publicación sobre su cambio de look.

En la víspera Georgina Rodríguez sorprendió a sus más de 7.6 millones de seguidores en Instagram al aparecer con una máscara del Capitán América mientras arrullaba a dos de los cuatro hijos de Cristiano Ronaldo.