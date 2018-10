'Mi querida neurosis', puesta teatral celebra 10 años con 5 funciones

'Mi querida neurosis' celebra sus 10 años de vida con 5 funciones en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin nombre, sin hogar y, aparentemente sin conexión con la realidad, el personaje principal de la obra teatral, un innovador acercamiento sobre clown, es una payasa que vive en la calle, duerme de día y despertará solo por una hora para contarnos su historia. Ella invitará al público a ser parte de su mundo y compartirá su obsesión desenfrenada por la higiene, el sexo, la comida, el amor, el dinero, la seguridad, la estabilidad emocional y la soledad, como cualquiera de nosotros.

La puesta en escena, protagonizada por la actriz Fiorella Kollmann y a cargo de la directora brasileña, Paloma Reyes de Sá, aspira a despertar, en cada asistente, un sentido de liberación respecto de sus propias obsesiones, pequeñas paranoias y, claro está, esas 'queridas neurosis'. La puesta se ha presentado con éxito en diferentes festivales internacionales de clown como en el Festival de Artes de la Universidad de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil en el 2008; En el Clownencuentro en Colombia, en el 2010; y en el Festival de payasas en Lisboa, Portugal en el 2012. En Lima, éste íntimo y emotivo proyecto fue estrenado en el 2009 y repuesto en el 2013.

"Esta obra declara todo lo que a veces no queremos decir. Todo lo que queremos maquillar, lo que no queremos exponer. Una invitación para reírnos de nuestra cruda humanidad, de nuestras ideas deformes, sin miedo. A veces me pregunta si este personaje tiene que ver algo conmigo. Yo respondo: todo. La ansiedad en la que vivimos actualmente, la desconfianza, la paranoia… todas estas sensaciones las tiene esta mujer indocumentada, esta payasa aturdida, que refleja básicamente el absurdo estado en el que estamos. Para mi hacer este unipersonal es divertirme sin miedo. El clown es un personaje que no le teme a nada", dice Fiorella Kollmann. La temporada irá los miércoles 7, 14, 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Camino Real 1075, San Isidro. Entradas en Teleticket.