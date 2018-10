BTS protagoniza portada de prestigiosa revista Time y desata furor entre fans [VIDEO]

La revista Time presenta en su nueva portada al grupo surcoreano, BTS. En esta entrevista develaron detalles sobre su cultura, sus inicios como cantantes, los momentos difíciles que les ha tocado enfrentar y la gran acogida que vienen teniendo a nivel mundial.

“Al igual que The Beatles y One Direction antes que ellos, BTS ofrece una mezcla inductora de manía de buen corazón y coros de gusano de oreja, junto con movimientos de baile al estilo de New Kids on the Block y * NSYNC”, se puede leer en la introducción de la extensa entrevistas que ofrecieron los cantantes de Kpop con Time.

“Comenzamos a contar las historias que las personas querían escuchar y estaban listas para escuchar, historias que otras personas no podían o no querían contar. Dijimos lo que otras personas estaban sintiendo, como dolor, ansiedades y preocupaciones”, comentó Suga sobre sus inicios.

Sobre el gran furor que vienen provocando Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, V, y Jung Kook, en diversos países como Estados Unidos, México, Perú y todo Europa.

“Incluso si hay una barrera del idioma, una vez que comienza la música, la gente reacciona de manera muy parecida donde sea que vayamos”, indicó Suga.

“Se siente como si la música realmente nos uniera. Damos energía a los miembros y oyentes de nuestra audiencia, pero también extraemos energía de ellos”, agregó Jimin.

Para poder ver la entrevista completa puedes ingresar al siguiente enlace: AQUÍ

Así luce la portada de BTS y fue recibida gratamente por sus fans en las redes sociales como Instagram y Facebook:

Este es el video de BTS durante la entrevista con TIME: