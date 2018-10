Luis Castañeda califica de 'homosexual' a Carlos Álvarez por imitación

No se calló nada. En su último día como alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, imagen del partido político Solidaridad Nacional, fue entrevistado en vivo por el programa especial que lanzó Latina por las Elecciones Municipales 2018, 'Perú Decide'. En un enlace con los conductores, la autoridad arremetió contra el humorista peruano Carlos Álvarez.

Antes de recibir las preguntas de la periodista Juliana Oxenford, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se tomó unos minutos del programa para poder manifestar que otros canales han realizado una 'campaña sucia' contra su gestión, dando algunos ejemplos de lo que le tocó vivir.

"Es emocionante, ¿saben por qué? Porque no me han querido entrevistar o me han cortado. Por ejemplo, el canal 7 me entrevistó, y no lo sacó, y es canal del Estado. Y el canal 4 ha hecho permanentemente una campaña sucia".

En un momento de enojo recordó la imitación que realiza Carlos Álvarez, conocido actor cómico, de su persona en distintos programas de televisión, siendo su última aparición con el personaje de Luis Castañeda en América TV. El usó el término 'homosexual' para referirse al humorista. Esto fue lo que dijo durante el en vivo de Latina.

"Podría ir al mejor programa cómico, y sin embargo, el 4 se ha burlado de mí el otro día. Yo respeto la libertad sexual, pero por ejemplo, Carlos Álvarez, haciendo burlas de mí, respeto su homosexualidad. Hablemos con las cosas claras".

Ninguno de los periodistas hizo réplica de las declaraciones de Luis Castañeda contra Carlos Álvarez, a quien calificó de homosexual.