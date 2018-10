Mhoni Vidente anuncia que será madre pese a operación de cambio de sexo

Alegró a sus fieles seguidores con la noticia. La famosa tarotista mexicana Mhoni Vidente eligió el mes de octubre para lanzar una serie de anuncios que ayudarán a sus fans y personajes del espectáculo a conocer cómo les irá en el año 2019, en temas del amor, trabajo, salud y dinero.

Mhoni Vidente impactó al manifestar que en una de sus lecturas esotéricas que realizó leyó que se iba a convertir en madre en el año 2019. La estrella del programa 'Hoy', quien siempre se ha mostrado abierta al hablar sobre su estado de persona transgénero, detalló cómo se ejecutará esta predicción para el próximo año.

“Mhoni Vidente anda buscando doctores para alquilar un vientre, quiero tener un bebé y quiero ser mamá. En el 2019 voy a a ser mamá y ya se los presentaré. Va a ser niño, eso también lo puedo ver en el futuro y precioso“.

La tarotista mexicana comentó que el proceso de vientre de alquiler lo realizará con ayuda de su pareja, quien será el donante del esperma. Sobre su participación en el futuro embarazo, Mhoni Vidente comentó lo siguiente. “Yo estoy operada, no tengo ni esperma. Eso lo hubiera hecho hace muchos años de guardar el esperma para que fuera completamente mío. No lo pensé, estaba muy pobre y después ya me quedé con las ganas, pero todo pasa por algo“.

La estrella del programa 'Hoy' y compañera de la 'Chica del clima' Yanet García mencionó que su pareja está más que feliz con la predicción para el año 2019, la cual anuncia que se convertirán en padres de un niño.