Becky G se pone 'alegre' al tomar alcohol y termina haciendo baile hot

Sabe cómo llamar la atención. La cantante Becky G, responsable de los éxitos musicales 'Mayores' y 'Sin Pijama', se ha convertido en una de las usuarias más activas en la red social Instagram. La joven intérprete no solo ha destacado en la música, sino también en el baile. Muestra de ello son las presentaciones que realiza en cada concierto.

Recientemente la cantante Becky G informó que se encuentra trabajando en nuevas canciones, las cuales se podrían convertir en los próximos hits del verano, como le ha pasado anteriormente. Por medio de su cuenta de Instagram compartió una serie de contenidos en los que podemos verla analizando el material con productores musicales.

Para celebrar el nuevo trabajo que va a realizar, Becky G usó su cuenta de Instagram para celebrar con sus fieles seguidores. Ella mostró en sus historias unas grabaciones en las que podemos apreciarla consumiendo alcohol y unos snacks. Al parecer, la cantante de 'Mayores' ingirió más de la cuenta, quedando un poco 'alegrona'.

Muestra de ello es un video en el que aparece en el studio de grabación haciendo un baile ultra hot, siguiendo los pasos del twerking. La intérprete de 'Sin pijama' acompañó la grabación casera con al siguiente descripción para Instagram. "Little booty shake in honor of all the good thing coming up" (El pequeño movimiento de trasero en honor a todas las cosas buenas que están por venir).

Se mantiene en total secreto quiénes serán los artistas que acompañarán a Becky G en esta nueva producción musical.