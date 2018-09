Sofía Vergara comparte fotografía en transparencias y detalle alborota a fans

Sofía Vergara compartió una fotografía en Instagram que dejó acalorados a más de uno en el ciberespacio. Pese a que el vestido fue confeccionado con crochet, la actriz supo cómo llevar al nivel de alta costura su atuendo, el mismo que destacó sus envidiables medidas.

El diseño del vestido azul de Sofía Vergara le dio un giro a la moda de los 90 y los agujeros en la prenda dejó ver su ropa interior; además, si la también modelo no se cubre su pecho hubiera mostrado más de la cuenta en Instagram.

Actualmente, la guapa colombiana tiene rose con importantes figuras de Hollywood y del amplio mundo del entretenimiento, teniendo en su lista nada más y nada menos que a Jennifer Lopez, Dua Lipa, Becky G, Alex Rodríguez; con quienes se tomó una fotografía para el recuerdo que compartió en su perfil autorizado de Instagram.

A sus 46 años, Sofía Vergara ha tenido mayor reconocimiento gracias a proyectos televisivos como la serie "Modern Family", en la que participa desde el 2009. Además, estuvo en las siguientes películas: "New Year's Eve", "Madea Goes to Jail", "Chef", entre otros.

Sofía Vergara también forma parte de importantes campañas de concientización, el caso más cercano y palpable es la misión anual que realiza en McCartney, Breast Cancer Awareness, cuyo fin es prevenir y darle lucha al cáncer que tanto mal le hace a la población.

Como es de costumbre en Instagram, todos los jueves, diversos artistas extraen del baúl de sus recuerdos alguna fotografía que les aflore diversos sentimientos, los cuales también impacten en sus miles de admiradores que tienen en dicha red social.

