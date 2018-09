Will Smith estrena videoclip 'Está Rico' junto a Bad Bunny y Marc Anthony

Luego de triunfar con su tema ‘Live It Up’ junto a Nicky Jam y Era Istrefi (llegando incluso a cantar en la final del Mundial de Rusia 2018),Will Smith se vuelve a contagiar de los ritmos latinos y estrena su nuevo tema ‘Está Rico’.

Tal y como se había anunciado, el ‘Príncipe del rap’ presentó su nueva canción junto a Bad Bunny y Marc Anthony, este último es la figura principal del videoclip que ya triunfa en YouTube. En sus dos primeras horas de haber sido estrenado ya superaba las 300 visualizaciones.

El actor ha dicho en más de una oportunidad ser amante del idioma español y con la canción ‘Está Rico’ se le oye decir un par de frases que, han provocado descontrol entre los usuarios de YouTube.

Las primeras reacciones de los fanáticos de estos artistas han sido positivas. “El rey de la salsa, el rey del trap y el príncipe del rap. Grandioso”, escribe un internauta.

“Extraordinario trio musical”, “Ya se convirtió en mi canción favorita”, “Esta colaboración ‘Está Rica’”, “¡Viva la música! Los tres mosqueteros haciendo historia”, “Épica combinación”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al pie del video en la plataforma de YouTube.

"No, no vamos a parar... La semana de cumpleaños sigue mañana... Voy a sacar música nueva", escribió el actor hace un par de días.

Will Smith y Marc Anthony estuvieron de cumpleaños hace un par de días y en sus redes sociales anunciaron que venían preparando algo especial. Hoy los artistas vienen promocionando en sus cuentas de Instagram su nuevo tema ‘Está Rico’. “Haciendo Historia”, escribió Bad Bunny.