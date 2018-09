Beto Ortiz revela lo peor que le pasó por emitir reportaje contra colegio Markhan [VIDEO]

Beto Ortiz generó remecer las redes sociales la noche del último martes al dar a conocer el reportaje completo de la denuncia de una madre estadounidense que acusó a un estudiante del exclusivo colegio Markham de violar a su hija de 15 años.

Después del escándalo en torno a la institución privada ubicada en Miraflores, Beto Ortiz pensó que los medios locales rebotarían la denuncia, sin embargo se dio cuenta que solo un medio de comunicación (La República) le dio importancia a la denuncia que hizo la estudiante estadounidense Mackenzie Severns, quien contó que fue víctima de un ataque sexual el pasado 13 de julio por un alumno del colegio Markham.

El conductor de ‘Beto a saber’ inició su programa criticando el silencio de la prensa peruana sobre esta denuncia. Para el periodista, muchos periodistas o gerentes televisivos han hecho mutis porque tienen a sus hijos en ese colegio.

“Cuando les decía que no he recibido en 30 años de periodismo tanta presión para no sacar un reportaje, no exageraba. No exageraba ni siquiera refiriéndome a las épocas de Montesinos ni cuando investigaba al asesor principal de Toledo, César Almeida (...) pero la verdad es que este reportaje ha estado a un pelito de no salir”, aseveró el trabajador de ATV.

“¿Por qué? Parece que muchas personas importantes tienen hijos en el colegio Markham porque lo pueden pagar y muy bien (...) pero es curioso el silencio de la prensa, el silencio de mis colegas, me preocupa y me sorprende, yo sé que ellos están casados con la verdad, pero a veces se divorcian o piden una tregua (risas), porque esta vez solo un diario ha hecho eco de esta denuncia que es sumamente grave”, añadió.

Beto Ortiz aclaró que si bien algunos de sus colegas intentaron seguir con la denuncia de esta estudiante de intercambio del colegio Mackham, no les han permitido. “Es curioso también que en algunos medios de comunicación se haya intentado tocar el tema y no se haya podido. ¿Por qué? Porque hay directivos que tienen a sus hijos allí. Respetable decisión editorial, no vamos a criticar lo que otros medios hacen”.

Por otro lado, Ortiz reveló que debido al reportaje que emitió el martes, perdió una oportunidad laboral cuando dijo que quería escribir sobre el caso. “Hoy por ejemplo una revista muy prestigiosa me invita a participar como columnista, yo acepto sintiéndome muy honrado. Propongo el tema del caso Mackenzie como primer tema, me ‘desinvitan’”, aseveró. “Ok, está bien, ya no escribo”, dijo entre risas.

Finalmente señaló que no solo los periodistas han callado, sino también otros profesionales. “Nadie quiere opinar, nadie se quiere meter, todo el mundo participa de este secretismo porque se trata de la clientela, la 'people'. De eso no se habla, eso no se toca”, aseveró un indignado Beto Ortiz.