Con una figura de infarto, Gloria Trevi estrena su nuevo tema "Me lloras"

Gloria Trevi desato la locura en YouTube luego de lanzar su nuevo single "Me lloras", tema de la mexicana que fusiona la música urbana, pop y reggae. Sus fanáticos de la interprete no solo quedaron encandilados con su música, sino también con su envidiable figura que presumió en su máximo esplendor.

"Me lloras" formará parte de su nuevo material discográfico de Gloria Trevi, quien no ha dejado de lado la esencia desenfrenada que es inherente a ella y sus fans han sabido destacar esa cualidad en cada uno de los comentarios que dejaron en YouTube.

Gloria Trevi y Charly Black unieron sus talentos para darle vida a "Me lloras", canción que hasta la fecha ya cuenta con más de 700 mil de reproducciones a pocas horas de haberlo publicado en la plataforma digital.

En el material audiovisual Gloria Trevi luce con sensuales prendas y su desenfrenada personalidad que, sumado al reggae, han creado una nueva alternativa musical que lleva el nombre de "Me lloras", cuya duración es de 3:46 y está disponible en YouTube.

Con "Me lloras", Gloria Trevi estrena un impactante look y presumió sus cautivadoras curvas que han generado más de una reacción en la sección de comentarios en su cuenta oficial de YouTube, donde sus fanáticos no han escatimado para dejarle cientos de halagos a la irreverente mexicana.