Ariana Grande se despide de su exnovio Mac Miller con desgarrador mensaje [VIDEO]

Como se recuerda, Ariana Grande estaba siendo señalada, mediante Instagram, como la culpable de la muerte de su expareja Mac Miller, quien fue encontrado muerto en su casa por una presunta sobredosis de estupefacientes; una situación motivó a la joven artista musical bloquear los comentarios de la citada red social.

A pesar de seguir siendo atacada por las distintas redes sociales, la cantante estadounidense, volvió abrir su corazón y recordar a su exnovio Mac Miller - tras una semana de su muerte- compartiendo un inédito video de ambos -cuando entonces eran pareja- en donde se les ve disfrutando de una cena y divirtiéndose el uno del otro.

Este clip lo acompañó con un conmovedor mensaje donde la cantante pop recuerda las distintas pláticas que ha tenido con su exnovio referente a la muerte, y confiesa que todavía no puede creer que él ya no esté en este mundo.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo, hemos hablado tantas veces de esto, tantas veces", se logra leer en la primeras líneas del mensaje.

"Estoy tan enojado, estoy tan triste que no sé qué hacer. fuiste mi mejor amigo. por tanto tiempo. por encima de todo lo demás. Lo siento mucho no poder arreglarlo o quitarte tu dolor. Realmente quería hacerlo el alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. descansa", continúo Ariana Grande.

Esta es la segunda publicación que la cantante pop Ariana Grande realiza haciendo referencia al entonces músico de hip hop, Mac Miller, con quien tuvo una relación sentimental de casi dos años, pero que todo terminó debido a los problemas de adicción que el joven tenía.