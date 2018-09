Mac Miller y Ariana Grande: una relación tormentosa que se acabó por este motivo

Como se recuerda la pareja, Mac Miller y Ariana Grande, rompió su romance, de año y medio, luego que el rapero protagonizó un accidente automovilístico en la que había abandonado la escena y huido de las autoridades. Un acontecimiento que para la cantante estadounidense superó el límite de tolerancia a su falta de responsabilidad, ya que no era la primera vez que su entonces enamorado se deslindaba de las autoridades posiblemente por abuso de drogas.

Pero lo que marcó más en Ariana Grande fue el atentado terrorista que sufrió al final de su presentación en concierto en Manchester Arena, que dejó 23 muertos, el 22 de mayo del 2017. Mac Miller fue un gran apoyo para la joven cantante, quien suspendió indefinidamente su gira.

Unas semanas después ambos cantantes interpretaron un tema juntos en el recital que se organizó en beneficio de las víctimas, "One love Manchester", un evento de homenaje en la que participaron Miley Cirus, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, entre otros reconocidos artista musicales.

El mensaje que escribió Ariana Grande en su Twitter tras el fin de su romance, en el mes de mayo de este año, fue dirigido al cantante, en la que le pedía que se cuide. "Por favor cuídate", fue el post de la cantante, que recibió miles de 'me gusta' en solo horas.



Y a pesar que Ariana recibió bastantes comentarios negativos tras terminar su romance con el artista musical, ella escribió un extenso texto en su cuenta de Twitter para aclarar las razones por las cuales terminó con Mac Miller.

"Me he preocupado por él y le he apoyado para que estuviera sobrio. He rezado por su equilibrio durante años (y siempre lo haré, por su puesto) pero avergonzar/culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para mantener su m***a en orden es un problema mayor. Dejemos de hacer eso".