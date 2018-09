Kendall Jenner impresionó a Paul McCartney con sexys pasos de baile [VIDEO]

Kendall Jenner remeció 'The Tonight show with Jimmy Fallon' y la presencia de Paul McCartney junto a la modelo estadounidense fue todo un éxito en el programa de la NBC, conducido por el polémico conductor.

Kendall Jenner asistió con unos pantalones holgados color verde, una chompa azul ceñida y un peinado al mismo estilo de Ariana Grande, outfit que llamó la atención del mismo Paul McCartney, quien estuvo promocionando su concierto que dará esta tarde (hoy 7 de septiembre) a través de la plataforma YouTube.

El rock privado de Kendall Jenner con la canción "Fuh You" de Paul McCartney, de su álbum Egypt Station, se convirtió en una verdadera fiesta de baile en el backstage de 'The Tonight Show' cuando el ex The Beatles y Jimmy Fallon se unen a la celebración de la guapa modelo estadounidense.

Pese a su avanzada edad, Paul McCartney se vio enérgico siguiendo el compás a Kendall Jenner, quien contorneó su curvas al ritmo de una de las canciones más sonadas del músico de 76 años.

Como era de esperarse, los usuarios de YouTube comentaron el histórico momento de la modelo junto al ícono de The Betles en uno de los programas de mayor sintonía de la NBC.

"Sabes que lo has logrado cuando eres tan joven como ella, valuada en $ 1,000 millones bailando con Jimmy Fallon y Paul McCartney", "El cantante con 76 años es más enérgico que yo", "Kendall Jenner es más alta que Paul McCartney", "Lucen geniales, pero es todo un logro para la guapa Kendall Jenner bailar junto a Paul McCartney", se lee algunos de los mensajes que dejaron en la sección de comentarios en YouTube.