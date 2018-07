Becky G deja atónitos a sus fans al revelar cuánto dinero tiene

Becky G dejó sorprendidos a sus seguidores tras revelar que no amasa una gran fotuna como todos se imaginaban. La intérprete de "Mayores" estuvo de gira por España y visitó el set de "La resitencia", programa conducido por David Broncano y producido por Movistar.

En la cuenta oficial de YouTube de la producción antes citada, Becky G y su interlocutor conversaban de los más jovial, sin embargo, una de las preguntas que le hizo David Broncano le puso en aprietos a la cantante y en el vídeo se puede evidenciar su gesto.

"Yo todavía vivo en el barrio, ¿eso qué te dice?", respondió Becky G, quien no pudo ocultar la sorpresa frente a la interrogante.

"Muchos piensan que las artistas 'famosas' que tienen números 1 tenemos bastante dinero, pero no es cierto. Realmente, no importa, no quiero decir: 'Tengo una casa muy grande, y mil carros'. Mis hermanos van a una escuela muy tranquila, hago mis cosas, pero muy humilde", detalló la cantante.

Becky G aseguró que a pesar de tener tres disqueras, lo que percibe por sus producciones no es suficiente como todos creen.

"Cuando ya has llegado a un momento de tu carrera, cuando has firmado tantos contratos, y cada persona tiene que decir: 'Toma tu parte de mi proyecto'. Eso te dice mucho. Yo tengo firmado (contrato) con tres diferentes disqueras. Aunque el nombre 'Becky G', hace mucho dinero, lo que me llevo no es mucho", aclaró la intérprete de "Sin Pijama".

Para sorpresa de todos, Becky G reveló que no parece importarle con demasía el dinero que percibe por sus temas en comparación del deleite que le genera cantar frente a su vasto público.