Stephanie Valenzuela arrasa Instagram al bailar como sensual colegiala [VIDEO]

El fin de semana Stephanie Valenzuela remeció las redes sociales con un twerking junto a sus amigas de Dubái, donde radica desde hace varios meses. En esta oportunidad la modelo causó sensación con un nuevo video.

A través de su cuenta de Instagram la modelo compartió un video donde aparece vestida de colegiala realizando sensuales movimientos al ritmo de una pegajosa canción.

Mientras Stephanie Valenzuela presume su figura con una diminuta falda de colegiala, se escucha de fondo “Todo comenzó bailando”, uno de los temas de la popular agrupación uruguaya Márama.

“Hoy no sé por qué me vestí como para ir al colegio, pero bueno, lista música para animar y pa’ la calle”, es el mensaje que escribió Stephanie en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Cabe indicar que no es la primera vez que la ex chica reality muestra sus dotes en el baile. Cuando vivía en Perú, Stephanie participó de duelos de baile en ‘Combate’, incluso se habló de la posibilidad de que la arequipeña ingrese a una temporada de ‘El Gran Show’, aunque no se concretó.