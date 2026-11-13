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Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores por categorías

Conoce a todos los ganadores de los Latin Grammy 2026, evento celebrado el 12 de noviembre en el MGM Grand Las Vegas, Estados Unidos.

Rosalía fue la cantante más ganadora de los Latin Grammy 2026. Foto: x
Rosalía fue la cantante más ganadora de los Latin Grammy 2026. Foto: x
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Los Latin Grammy 2026 se celebraron el jueves 12 de noviembre y reunieron a las principales figuras de la música latina en una nueva edición de los premios más importantes de la industria. La ceremonia reconoció a los artistas y producciones más destacados del último año, con categorías dedicadas a distintos géneros musicales.

La gala también contó con presentaciones en vivo de reconocidos artistas, quienes subieron al escenario para interpretar sus éxitos y ofrecer espectáculos especiales. La lista de ganadores generó gran expectativa entre los seguidores, especialmente por conocer quién consiguió más premios durante la noche.

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La gran figura de la ceremonia fue Rosalía, quien se llevó seis gramófonos y se convirtió en la artista más premiada de esta edición. Entre sus reconocimientos destacaron Álbum del Año por LUX (Complete Works) y Canción del Año por 'La Perla'. El argentino Milo J también tuvo una noche importante al conseguir cuatro premios, mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso sumaron tres.

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Entre los artistas que participaron en los espectáculos estuvieron Rosalía, Anitta, Daddy Yankee, Juanes, Karol G, Mon Laferte, Carín León y Jorge Drexler. La gala también incluyó un homenaje al salsero Willie Colón y fue conducida por Roselyn Sánchez.

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Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores por categorías

A continuación, los artistas y producciones que obtuvieron los gramófonos en las distintas categorías de la edición 27:

Categorías generales

  • Grabación del Año: 'Niño' — Milo J.
  • Álbum del Año: LUX (Complete Works) — Rosalía.
  • Canción del Año: 'La Perla' — Rosalía y Yahritza y Su Esencia.
  • Mejor Artista Nuevo: Aria Vega.

Pop

  • Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y ahora qué +? — Alejandro Sanz.
  • Mejor Álbum Pop Tradicional: Yo canto 2 — Laura Pausini.
  • Mejor Canción Pop: 'La Perla' — Rosalía y Yahritza y Su Esencia.

Música electrónica

  • Mejor Interpretación de Música Electrónica: 'Beto’s Horns (Fred Remix)' — CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again..

Música urbana

  • Mejor Interpretación Urbana: 'Gil' — Milo J y Trueno.
  • Mejor Interpretación de Reggaetón: 'Verano Rosa' — Karol G y Feid.
  • Mejor Álbum de Música Urbana: Tropicoqueta — Karol G.
  • Mejor Canción de Rap/Hip Hop: 'Antisistema' — J Noa y Trooko.
  • Mejor Canción Urbana: 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' — Bizarrap y Daddy Yankee.

Rock y pop/rock

  • Mejor Álbum de Rock: Shine — Fito Páez.
  • Mejor Canción de Rock: 'Ego' — The Warning.
  • Mejor Álbum de Pop/Rock: Juanesteban — Juanes.
  • Mejor Canción de Pop/Rock: 'Hasta Jesús tuvo un mal día' — CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Sting.

Música alternativa

  • Mejor Álbum de Música Alternativa: LUX (Complete Works) — Rosalía.
  • Mejor Canción Alternativa: 'Ante la duda, baila' — Jorge Drexler.

Música tropical

  • Mejor Álbum de Salsa: El Alma en Clave — Luis Enrique.
  • Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives.
  • Mejor Álbum de Merengue/Bachata: Chula — Techy.
  • Mejor Álbum Tropical Tradicional: Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa.
  • Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca.
  • Mejor Canción Tropical: 'Nombre y Apellido' — Luis Enrique y De La Ghetto; 'Realidad-Es' — Grupo Niche.

Cantautor

  • Mejor Álbum Cantautor: Taracá — Jorge Drexler.
  • Mejor Canción Cantautor: 'Dime' — Silvana Estrada.

Música regional mexicana

  • Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: La Fernández — Camila Fernández.
  • Mejor Álbum de Música Banda: Piedras A La Luna — Eden Muñoz.
  • Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) — Bobby Pulido.
  • Mejor Álbum de Música Norteña: Lo Que Me Falta Por Llorar — Grupo Frontera.
  • Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Dosis — Xavi.
  • Mejor Canción Regional Mexicana: 'No Capea' — Xavi y Grupo Frontera.

Música instrumental y tradicional

  • Mejor Álbum Instrumental: A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta.
  • Mejor Álbum Folclórico: La Vida Era Más Corta — Milo J.
  • Mejor Álbum de Tango: Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla.
  • Mejor Álbum de Música Flamenca: POPULAR — Yerai Cortés.
  • Mejor Canción de Raíces: 'El Tambor Chico' — Jorge Drexler y Rueda de Candombe.

Jazz y música cristiana

  • Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba.
  • Mejor Álbum Cristiano en Español: Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal.
  • Mejor Álbum Cristiano en Portugués: Betel (Ao Vivo) — Eli Soares.

Música en lengua portuguesa

  • Mejor Álbum de Pop Contemporáneo: EQUILIBRIVM — Anitta.
  • Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa: CARRANCA — Urias.
  • Mejor Álbum de Música Urbana: Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida.
  • Mejor Álbum de Samba/Pagode: 50 Anos De Carreira — Leci Brandão.
  • Mejor Álbum de Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña: Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas y Dino D'Santiago.
  • Mejor Álbum de Música Sertaneja: Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado.
  • Mejor Álbum de Música de Raíces: Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho y Jota.Pê.
  • Mejor Canción en Lengua Portuguesa: 'Viver e morrer de amor'.

Otras categorías

  • Mejor Álbum de Música Infantil: Mil Secretos — Cantoalegre y Marta Gómez.
  • Mejor Álbum de Música Clásica: Odyssey — Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela.
  • Mejor Obra/Composición Clásica: 'Adagio De Las Tres y Diez' — Richard Scofano.
  • Mejor Música para Medios Visuales: O Agente Secreto — Mateus Alves y Tomaz Alves Souza.
  • Mejor Arreglo: 'Dando y Dando' — Luis Enrique.
  • Mejor Diseño de Empaque: La Vida Era Más Corta — Milo J.
  • Compositor del Año: Sara Schell.
  • Productor del Año: Edgar Barrera.
  • Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: LUX (Complete Works) — Rosalía.

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