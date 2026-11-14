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Chris Hemsworth sufre violento asalto en su mansión de Australia por cuatro hombres armados

Cuatro sujetos armados con cuchillos invadieron la lujosa propiedad del famoso actor de 'Thor', donde también se hallaba su esposa e hijos. Tras el fatídico encuentro protagonizado por la estrella de Marvel se produjo una pérdida.

Chris Hemsworth junto a su familia vivieron momentos de terror en la madrugada del 11 de noviembre. Composición LR. Instagram
Chris Hemsworth junto a su familia vivieron momentos de terror en la madrugada del 11 de noviembre. Composición LR. Instagram
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Chris Hemsworth junto a su esposa, la actriz española Elsa Pataky, fueron víctimas de la delincuencia en su propia residencia. El matrimonio vivió una verdadera pesadilla luego de que una banda criminal vulnerara la privacidad de su mansión ubicada en la localidad de Broken Head, en Australia, poniendo en riesgo la integridad de su familia en plena madrugada.

De acuerdo con los reportes difundidos por el canal local '7News', el incidente no dejó personas heridas, pero sí encendió las alarmas de la policía local, que desplegó un intenso operativo tras el suceso. Los malhechores lograron sustraer de la propiedad tres vehículos de alta gama, de los cuales las autoridades ya lograron recuperar dos unidades abandonadas en localidades a más de dos horas de distancia del inmueble.

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Así fue el robo en la casa de Chris Hemsworth

El asalto se produjo durante la noche del 11 de noviembre, cuando cuatro sujetos con los rostros cubiertos, quienes portaban cuchillos, saltaron la valla de seguridad de la entrada principal del hogar. Según los medios australianos, la pareja del intérprete llegó a despertarse alrededor de las 2 de la madrugada alertada por los ladridos de sus perros. Sin embargo, al no percatarse del peligro en su hogar, optó por volver a dormir.

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No fue sino hasta la mañana siguiente que el intérprete de 'Thor' junto a su pareja, descubrieron lo que ocurrió al notar la ausencia de sus camionetas en la propiedad. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, las estrellas de cine observaron cómo los encapuchados armados merodearon por sus instalaciones, por lo que procedieron a dar aviso a los agentes policiales.

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El descuido de Chris Hemsworth que facilitó la huida de los delincuentes

Un detalle revelado durante las investigaciones policiales ha llamado la atención de los seguidores de la pareja de Hollywood. Tras dirigirse directamente hacia la zona del garaje donde reposaban los tres automóviles, los intrusos no tuvieron necesidad de forzar las cerraduras ni vulnerar los sistemas de arranque de las unidades para concretar el atraco.

Según confirmaron las autoridades locales, los tres modernos vehículos estacionados dentro de la residencia del actor tenían las llaves puestas en su interior al momento de la irrupción. Este descuido dentro del recinto permitió que la banda encendiera los motores y emprendiera una veloz huida sin levantar mayores sospechas hasta el amanecer.

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