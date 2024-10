'Love is blind' temporada 7: el reality show termina con parejas que iniciaron comprometidas, pero se separaron. Foto: composición LR/ Netflix

La séptima temporada de El amor es ciego (Love Is Blind) llegó a su desenlace, revelando a los seguidores el destino final de las parejas que se formaron al conectar emocionalmente sin conocerse en persona. Este popular experimento social en Estados Unidos mantuvo a los espectadores en suspenso, especialmente al acercarse la ceremonia de boda de tres parejas que aún estaban dispuestas a dar el "sí, acepto".

La temporada comenzó con siete parejas que decidieron apostar por el amor sin verse, enfrentándose a varios obstáculos que llevaron a algunas de ellas a separaciones dramáticas antes del episodio final. Otras parejas comprometidas optaron por un rumbo distinto fuera de las cámaras, viajando a Miami, donde sus relaciones finalmente terminaron.

Elenco completo de 'Love is Blind' season 7. Foto: Netflix

¿Quiénes se casaron en la temporada 7 de Love is Blind?

En el episodio final de la temporada, tres parejas alcanzaron el altar. La primera en pronunciar "sí, acepto" fue Taylor Krause y Garrett Josemans, quienes mantuvieron una relación estable durante la temporada, con escasos momentos de incertidumbre o conflicto. Su conexión auténtica fue valorada por los seguidores, y su boda fue vista como una de las más conmovedoras de la edición.

Las otras dos parejas que también consolidaron su relación fueron Tyler Francis y Ashley Adionser, así como Marissa George y Ramses Prashad. Desde el comienzo de la temporada, ambas parejas generaron gran interés. A pesar de los desafíos, incluidas las dudas sobre su compatibilidad a largo plazo, ambas optaron por continuar y casarse en el episodio final, lo que emocionó a una gran cantidad de espectadores.

Taylor Krause y Garrett Josemans, Tyler Francis y Ashley Adionser, Marissa George y Ramses Prashad, fueron las parejas que se casaron. Foto: Netflix

¿Quiénes terminaron su relación en la temporada 7 de Love is Blind?

Aunque dos parejas lograron llegar al altar, no todas las historias de amor tuvieron un final feliz. Brittany Wisniewski y Leo Braudy fueron una de las parejas más fuertes al comienzo de la temporada, pero las dudas comenzaron a surgir en los últimos episodios. Otra pareja fue la de Monica Davis y Stephen Richardson, quienes mostraron inseguridades sobre el futuro de su relación, pero fue Monica, quien decidió no continuar con el matrimonio. Esta decisión dejó a los fans en shock, ya que su romance había sido uno de los más prometedores de la temporada.

Alexandra Byrd y Tim Godbee, se comprometieron tras conectar emocionalmente, pero en México surgieron problemas tras una pelea. Aunque continuaron con el compromiso, sus diferencias crecieron y Tim decidió cancelar la relación, afirmando que no quería casarse con alguien como Alex.

Brittany Wisniewski y Leo Braudy, Monica Davis y Stephen Richardson, Alexandra Byrd y Tim Godbee, son las parejas que no se casaron. Foto: composición LR/ Netflix

Hannah Jiles y Nick Dorka, fueron la última pareja en terminar. Hannah rompió con Nick influenciada por otras mujeres, pero luego decidió comprometerse con él. Sin embargo, se sintió decepcionada por su apariencia y lo acusó de no ser sincero. En México, surgieron tensiones, y las cosas empeoraron tras su regreso a Washington D.C. Al final, Hannah canceló la boda al darse cuenta de que no eran compatibles, afirmando que Nick no estaba listo para casarse.

Hannah Jiles y Nick Dorka, fue la última pareja en descomponerse. Foto: Netflix

¿Habrá temporada 8 de 'Love Is Blind'?

Aunque Netflix aún no ha confirmado oficialmente la temporada 8, el éxito de la serie y su popularidad en Estados Unidos sugieren que es muy probable que regrese. La fórmula del programa, que permite a los concursantes formar conexiones emocionales antes de verse en persona, ha capturado la atención del público, lo que lo convierte en uno de los realities más esperados cada año.

¿Cuándo se estrena 'Love is Blind: The Reunion'?

Para aquellos que desean saber más sobre lo que sucedió después de los eventos del último capítulo, el especial 'Love Is Blind: The Reunion' ya ha sido anunciado. En este episodio especial se estrenará el miércoles 30 de octubre en Netflix, los participantes de la temporada 7 se reunirán para hablar sobre su experiencia y compartir detalles sobre lo que ha sucedido desde que las cámaras dejaron de grabar.