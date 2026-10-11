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Influencer Gracie Bon conmueve al ayudar a afectados por el fuerte terremoto que sacudió Panamá

La modelo Gracie Bon compartió videos en sus redes sociales en los que aparece comprando alimentos y agua para ayudar a los afectados por el terremoto de 7,7 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre.

Gracie Bon tiene 29 años y es una de las influencers más populares del continente. Foto: Composición LR/Instagram.
Gracie Bon tiene 29 años y es una de las influencers más populares del continente. Foto: Composición LR/Instagram.
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Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá el viernes 9 de octubre y provocó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias y otras infraestructuras. El movimiento sísmico tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en el suroeste del país, y fue seguido por más de un centenar de réplicas. Según el balance preliminar de las autoridades, al menos 27 personas resultaron heridas y unas 300 fueron evacuadas, sin que se reportaran víctimas mortales.

En medio de la emergencia, distintas figuras públicas se sumaron a las iniciativas solidarias para apoyar a las familias damnificadas. Una de ellas fue Gracie Bon, una de las influencers panameñas con mayor presencia en redes sociales, quien compartió imágenes de su contribución y utilizó sus plataformas para llamar a la solidaridad. La creadora de contenido donó ayuda para las familias afectadas y difundió información sobre los centros de acopio habilitados para recibir alimentos y otros productos de primera necesidad.

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Gracie Bon ayuda a víctimas del terremoto de Panamá

Gracie Bon se sumó a las muestras de solidaridad que surgieron en Panamá tras el fuerte sismo. A través de sus redes sociales, la influencer dio a conocer su aporte para las familias afectadas por la emergencia y compartió un mensaje en el que expresó su preocupación por quienes perdieron parte de sus pertenencias y no tenían la certeza de dónde pasarían la noche.

"Panamá nos necesita. Mientras algunos hoy tenemos la fortuna de estar seguros en nuestros hogares, hay familias que lo han perdido casi todo y no saben dónde dormirán esta noche. Hoy aporté un granito de arena, lo que para nosotros es poquito, para alguien más puede significar muchísimo", expresó en Instagram.

Además de realizar su donación, la creadora de contenido difundió información sobre los puntos de acopio para que más personas pudieran sumarse a las iniciativas de ayuda. También recordó que quienes no cuentan con recursos económicos para donar pueden colaborar compartiendo las campañas solidarias y ayudando a que la información llegue a quienes deseen contribuir.

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¿Quién es Gracie Bon?

Gracie Bon es una influencer, modelo y creadora de contenido nacida en Panamá que alcanzó popularidad internacional gracias a sus publicaciones en redes sociales. Su contenido está relacionado principalmente con la moda, los viajes, su estilo de vida y la aceptación corporal.

La panameña también se ha hecho conocida por hablar abiertamente sobre su transformación física y su experiencia con los comentarios que recibe sobre su apariencia. Su presencia en internet le ha permitido construir una comunidad de seguidores fuera de su país y protagonizar diversas conversaciones virales.

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