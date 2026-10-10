Es falso que video de edificio desplomándose muestre daños del reciente terremoto en Panamá: ocurrió en México en 2017

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra el colapso de un edificio por el reciente terremoto en Panamá.

LO VERDADERO:

Las imágenes corresponden al terremoto ocurrido en México el 19 de septiembre de 2017.

En redes sociales circula un video que muestra cómo un edificio se desploma y que es presentado como si registrara los daños ocasionados por el reciente terremoto ocurrido en Panamá. Las imágenes han sido compartidas en medio de la preocupación generada por el movimiento sísmico, lo que puede llevar a los usuarios a creer que corresponden a los efectos de este evento. Sin embargo, el video no muestra lo ocurrido en Panamá, sino que corresponde a un terremoto anterior registrado en México.

Video viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Instagram, donde registra más de 710 ‘Me gusta’ y 33 comentarios.

Viral en redes. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de las imágenes permitió identificar que el video fue grabado durante el terremoto que sacudió a México el 19 de septiembre de 2017. La grabación muestra el colapso de un edificio en Ciudad de México y fue difundida ese mismo día por usuarios en redes sociales. Posteriormente, medios de comunicación también compartieron las imágenes para informar sobre los efectos del sismo.

Nota de La Nación. Foto: La Nación

Asimismo, una revisión de Google Maps, con imágenes de 2015, permite observar el edificio ubicado en la avenida Niños Héroes de Chapultepec 173, en Ciudad de México. Este registro previo al terremoto de septiembre de 2017 permite corroborar la ubicación de la edificación y aporta una referencia visual para contrastar el lugar con las imágenes del video viral.

Vista del edificio en Google Maps. Foto: Google Maps

Además, el video ha sido reutilizado en otras ocasiones para difundir información falsa sobre desastres naturales en distintos países, pese a que su origen corresponde al sismo ocurrido en México en 2017.

Conclusión

En redes sociales circula un video que muestra el desplome de un edificio y que es presentado como si correspondiera al reciente terremoto en Panamá. Sin embargo, el contenido es falso, ya que una búsqueda inversa permitió identificar que las imágenes corresponden al terremoto ocurrido en México el 19 de septiembre de 2017. Además, una revisión de Google Maps con imágenes de 2014 permite ubicar la edificación en la avenida Niños Héroes de Chapultepec 173, en Ciudad de México. Por tanto, el video no constituye evidencia de los daños ocasionados por el sismo en Panamá.