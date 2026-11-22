Robert Pattinson ha sido designado el nuevo James Bond, en un proceso que se parece en algo a la búsqueda de un nuevo Dalai Lama. Los designados vienen actuando en más de dos docenas de películas, en una serie iniciada en la segunda mitad del siglo XX. Hubo momentos en que la franquicia envejeció, pero sus dueños siempre la hicieron rebotar.

La idea quizás la tomó Ian Fleming de Ashenden, the British Agent (1927), una novela de Somerset Maugham. Hoy son varios los narradores que producen réplicas de Fleming, como sucede también con Agatha Christie. Bond no es propiamente un espía, sino un agente dedicado a liquidar a los enemigos de Gran Bretaña, estatales o privados.

En la Guerra Fría, el trabajo de Bond era fácil, con rusos o chinos en el papel del malo de la película. Con el paso de los años, empezaron a aparecer cada vez más millonarios malvados al control de las más recientes tecnologías. En 1962, uno de ellos, el satánico Dr. No, inauguró la serie de películas que hoy ha obtenido un nuevo galán.

Bond nunca fue verosímil, pero sí muy entretenido. El personaje suma excelencia en las artes marciales, arrojo sin límites, un cinturón negro en la seducción de bellezas que le envía el enemigo y un repertorio de inolvidables gestos elegantes, casi tics. Lo que no parece es un asesino a sueldo del Gobierno británico.

¿Suena conocido? El universo Bond no solo se ha vuelto familiar y repetitivo, sino que también el mundo se parece cada día más al de hace más de medio siglo de aventuras. Los principales tecno-magnates de estos últimos tiempos merecerían todos una visita profesional de Bond. Es inevitable que la próxima película de Pattinson se acerque al tema.

Pero Bond no se hizo popular por salvar a la humanidad, sino por su persistencia en manías de un caballero británico: el smoking para visitar lugares de postín, el apego al Vesper Martini («Agitado, no revuelto»), su colección de discretos artefactos para el asesinato, que Bond está perfectamente dispuesto a usar.

Pensando en Pattinson, no es fácil estrenar un papel donde todos los detalles personales ya han aparecido y todo ha sido dicho (y quizás hasta hecho). Es decir, ser convencional y original al mismo tiempo, y contar con un buen guion. No todos lograron cruzar esa valla.