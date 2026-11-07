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Larissa Riquelme rompe en llanto tras quedar sin acceso a sus ahorros por la crisis de Ueno Bank en Paraguay: “Nueve años de sacrificio están ahí”

Larissa Riquelme reveló entre lágrimas que sus principales ahorros están retenidos por la crisis de Ueno Bank en Paraguay. Asimismo, la 'novia del Mundial' mostró su preocupación tras la incertidumbre laboral que está atravesando.

Larissa Riquelme rompe en llanto tras narrar la crisis financiera en Paraguay. Composición LR. Instagram
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Larissa Riquelme atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras quedar sin acceso a gran parte de sus ahorros por la crisis financiera de Ueno Bank, en Paraguay. La modelo, conocida internacionalmente como la 'novia del Mundial' de Sudáfrica 2010, se quebró durante una entrevista con el medio argentino 'A24' al explicar que tenía nueve años de trabajo y sacrificio depositados en la entidad bancaria.

La situación no solo golpeó sus finanzas personales. La comunicadora también resultó afectada por la incertidumbre laboral que atraviesa VMedia, empresa vinculada al banco, donde trabajaba. Aunque reconoció que cuenta con otras fuentes de ahorros en otra institución, aseguró que su mayor inversión permanecía en el organismo intervenido.

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El desgarrador testimonio de la recordada 'novia del Mundial' tras la crisis bancaria

Larissa Riquelme no pudo contener las lágrimas al recordar el esfuerzo que le tomó reunir su patrimonio. La modelo explicó que tenía la mayor parte de sus recursos en Ueno Bank y que todavía esperaba información oficial sobre cómo podría recuperar el dinero que permanecía en la entidad.

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"Nueve años de mi sacrificio están dentro de ese banco. Son muchas cosas que estamos viviendo en el país. Estamos tratando de salir adelante", manifestó Riquelme con la voz entrecortada. Asimismo, la modelo expresó su preocupación por las familias que atraviesan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

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Larissa Riquelme habla de los momentos de incertidumbre tras la intervención de Ueno Bank

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida, que buscó preservar la estabilidad del sistema financiero paraguayo, dejó cerca de tres millones de clientes en una situación de incertidumbre por las restricciones de acceso a sus cuentas.

En ese contexto, la modelo que se hizo tendencia en Sudáfrica 2010, recordó el momento en que intentó ingresar a la aplicación bancaria y descubrió que no podía visualizar sus fondos. "Imagínate lo que fue el día martes que la app no funcione y que no veas tu plata. Toda tu inversión. Es triste ver cómo nos han robado, cómo han manipulado nuestro dinero", expresó Riquelme.

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