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Jonathan Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de la banda mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su familia en su vivienda ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El ataque ocurrió la tarde del martes 1 de septiembre y el hallazgo de los cuerpos se produjo esa misma noche, de acuerdo con información de las autoridades mexicanas.

El músico, conocido también como 'Honas', de 38 años, se encontraba en su domicilio junto a su esposa, su hija y una trabajadora del hogar cuando ocurrió el hecho. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, su esposa tenía cuatro meses de embarazo.

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Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su esposa e hija

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades acudieron al domicilio de Meléndez tras recibir una alerta sobre un posible hecho violento. Al ingresar a la vivienda, encontraron los cuerpos del músico, su esposa Ana Paola, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar.

Asimismo, un niño de 6 años fue localizado con vida dentro del inmueble. Según las autoridades, el menor no presentaba lesiones físicas y quedó bajo resguardo tras el hallazgo.

Dos personas fueron detenidas por el asesinato del músico

Como parte de las primeras diligencias, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el asesinato del músico y su familia. Uno de los sospechosos habría tenido una relación de confianza con las víctimas y estaría vinculado comercialmente con Meléndez por un negocio relacionado con el alquiler de inmuebles.

En tanto, una de las hipótesis apunta a un posible robo; sin embargo, las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las causas en las que ocurrió el crimen.