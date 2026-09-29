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Yordy Pa Rato llega a Lima por Halloween 2026: fecha, hora y entradas para el concierto del ícono del reparto cubano

Yordy Pa Rato, destacado artista cubano, prepara su regreso a los escenarios peruanos con una gira en octubre. Su primera presentación será el 31 en el ‘Halloween Repartero’ en Lima.

Conocido por su impacto en el reparto en Perú, Yordy Pa Rato busca reconectar con sus fans, presentando sus éxitos más populares. Fotos: difusión
Conocido por su impacto en el reparto en Perú, Yordy Pa Rato busca reconectar con sus fans, presentando sus éxitos más populares. Fotos: difusión
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Uno de los artistas que contribuyó a impulsar el reparto en el Perú alista su retorno a los escenarios nacionales. El cantante cubano Yordy Pa Rato, considerado una de las figuras vinculadas a los primeros años de expansión de este género en el país, regresará en octubre para realizar una gira por distintas ciudades, según anunció la productora Cuatro J EVENTS.

Por el momento, su primera presentación confirmada será el sábado 31 de octubre durante el evento ‘Halloween Repartero’, que se realizará en la avenida Argentina 5908, Cercado de Lima.

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Yordy Pa Rato regresa al Perú con sus mejores éxitos

Yordano, conocido en la escena musical como Yordy Pa Rato, mostró desde temprana edad su interés por el canto. Su nombre comenzó a ganar notoriedad durante su etapa como integrante de El Kimiko y Yordy, dúo con el que logró hacerse un espacio dentro de la música urbana cubana. Tras esa experiencia, en 2022 dio inicio oficialmente a su carrera como solista.

El intérprete mantiene un vínculo particular con sus seguidores peruanos. Fue uno de los exponentes del reparto que llegó al Perú cuando el género todavía no gozaba de la popularidad que tiene actualmente. A pesar de ello, consiguió que más de diez de sus canciones se posicionaran entre las preferidas del público. Ahora retorna para sumarse al nuevo auge de este movimiento musical y reencontrarse con sus seguidores en diferentes puntos del país.

Perú, estoy contando los días para arribar a su hermoso país. He visto cómo el género ha crecido inmensamente por allá. Vuelvo para reencontrarme con mi público y hacerlos gozar con los clásicos temas. Veo que el reparto ya se apoderó de las discotecas y eso me alegra mucho. Estoy de regreso, prepárense, expresó el artista.

A lo largo de su trayectoria, El Yordy ha anunciado canciones como 'Me Mataste', 'Te Quiero Pa Mi', 'Noche de Perdedor', 'Atea', 'El Campeón', 'El Men2' y 'Novios Por Un Día'. Estos temas marcaron una etapa de la presencia del reparto cubano en el Perú y lograron viralizarse entre los seguidores locales del género.

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