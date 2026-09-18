Presentadora Mirtha Legrand vuelve a ser internada a los 99 años tras recaída de salud: revelan qué enfermedad tiene

Mirtha Legrand es considerada una de las conductoras más importantes de la historia en Argentina. Foto: Instagram.

Mirtha Legrand es considerada una de las conductoras más importantes de la historia en Argentina. Foto: Instagram.

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, a pocos días de haber recibido el alta médica tras permanecer hospitalizada por un cuadro respiratorio. La icónica conductora argentina, de 99 años, ingresó nuevamente al centro de salud y quedó bajo observación para realizarse nuevos estudios y recibir tratamiento.

Esta hospitalización se produjo apenas cinco días después de su salida del establecimiento médico, en medio de una recaída. El Sanatorio difundió un primer parte en el que brindó detalles sobre el estado de salud de la histórica presentadora y precisó que permanecerá internada mientras se realizan los controles correspondientes.

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¿Qué enfermedad padece Mirtha Legrand según parte médico?

De acuerdo con el primer parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand ingresó debido a un cuadro compatible con neumopatía. El comunicado precisó que la conductora permanecerá internada para realizarse los estudios, recibir el tratamiento indicado y mantenerse bajo los controles de los especialistas.

La neumopatía es un término médico general que hace referencia a una enfermedad o afección que compromete los pulmones. Por ello, el parte médico no confirma específicamente que la conductora tenga neumonía, sino que describe un cuadro compatible con una afección pulmonar que todavía está siendo evaluada por los médicos.

Esta nueva complicación ocurre después de una primera internación que comenzó el 7 de septiembre, cuando la conductora fue hospitalizada tras presentar un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Luego de varios días de atención médica y una evolución favorable, recibió el alta el 12 de septiembre para continuar su recuperación en casa.

¿Qué pasó con la salud de Mirtha Legrand antes de su nueva internación?

La primera internación de Mirtha Legrand en este episodio comenzó el 7 de septiembre, cuando fue trasladada al Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Durante esos días, la conductora permaneció bajo seguimiento médico y recibió atención para tratar su afección respiratoria.

El sábado 12 de septiembre, la presentadora recibió el alta médica y regresó a su domicilio para continuar con su recuperación. En ese momento, se había previsto que no retomara inmediatamente sus actividades televisivas, por lo que su nieta Juana Viale continuaría al frente de su programa.

Sin embargo, cinco días después del alta, Legrand volvió a ingresar al mismo centro médico debido a una nueva complicación en su estado de salud. El Sanatorio Mater Dei informó que se encontraba evaluando un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería internada bajo control de los especialistas. El próximo parte médico está previsto para el lunes, salvo que se produzca alguna novedad que requiera una actualización antes de esa fecha.