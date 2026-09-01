Los nuevos k-dramas serán transmitidos al mismo tiempo en Corea del Sur y en todo el mundo. | Foto: composición LR/Disney+/Netflix

Los nuevos k-dramas serán transmitidos al mismo tiempo en Corea del Sur y en todo el mundo. | Foto: composición LR/Disney+/Netflix

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Septiembre de 2026 llega con nuevos títulos para los seguidores de los dramas coreanos. Las principales plataformas de streaming preparan estrenos que recorren géneros como el thriller político, el romance, la comedia y las historias de época, con figuras como Hyun Bin, Son Ye Jin y Ji Chang Wook al frente de algunas de las producciones más esperadas.

La programación también incluye historias menos convencionales, como la de un hombre que gana la lotería y decide conservar su empleo, o la de una actriz que busca cambiar el destino de su primer amor. Estas son las fechas, plataformas y principales detalles de los k-dramas que llegarán durante el mes.

‘Made in Korea 2’: Hyun Bin y Jung Woo Sung regresan

La temporada 2 de ‘Made in Korea’ se ambientará nueve años después de los acontecimientos de la primera entrega. Hyun Bin retomará el papel de Baek Ki Tae, mientras que Jung Woo Sung volverá como el fiscal Jang Geon Young. Woo Do Hwan también forma parte del reparto. La historia continuará con una nueva disputa por el poder y la ambición en la Corea de los años 70.

Fecha de estreno: 9 de septiembre

9 de septiembre Plataforma en Corea del Sur y a nivel internacional: Disney+

Disney+ Capítulos: 6.

‘The Ordinary Jackpot’: el hombre que gana la lotería y vuelve a trabajar

Lee Jun Hyuk protagoniza esta comedia como Gong Eun Tae, un empleado de oficina cuya vida cambia después de ganar 1,3 mil millones de wones en la lotería. Pese a recibir una fortuna que podría permitirle abandonar su trabajo, decide regresar a la oficina y afrontar su rutina con una nueva perspectiva. Seo Hyun Woo, Oh Dae Hwan y Ok Ja Yeon también integran el elenco de ‘The Ordinary Jackpot’.

Fecha de estreno: 10 de septiembre

10 de septiembre Plataforma en Corea del Sur / Internacional: TVING y tvN / Viki Rakuten

TVING y tvN / Capítulos: 10.

‘A Love Other Than Yours’: un romance que enfrenta una crisis

Seo Kang Joon y Ahn Eun Jin protagonizan esta historia sobre una pareja que lleva diez años de relación. Namgoong Ho considera que ha llegado el momento de casarse, mientras Lee Mi Do atraviesa dificultades personales y profesionales. La aparición de nuevas personas pondrá a prueba el vínculo que ambos construyeron durante una década.

Fecha de estreno: 12 de septiembre

12 de septiembre Plataforma en Corea del Sur / Internacional: KBS2 / Prime Video

KBS2 / Prime Video Capítulos: 14.

‘The Scandal’: Son Ye Jin y Ji Chang Wook protagonizan un peligroso juego de seducción

Son Ye Jin interpreta a Lady Cho, una mujer de la nobleza de Joseon que desafía las restricciones impuestas a las mujeres de su época. Ji Chang Wook da vida a Cho Won, conocido como uno de los mayores seductores de la sociedad de entonces. Ambos quedan atrapados en una apuesta relacionada con Hui Yeon, personaje interpretado por Nana. La serie toma como referencia la novela francesa ‘Las amistades peligrosas’, publicada en el siglo XVIII por Pierre Choderlos de Laclos.

Fecha de estreno: 18 de septiembre

18 de septiembre Plataforma en Corea del Sur y a nivel internacional: Netflix

Netflix Capítulos: 8.

‘Dive Into You’: una historia de amor con viajes en el tiempo

‘Dive Into You’ combina romance, fantasía y viajes en el tiempo. Kim Ji Yeon (Bona) interpreta a una actriz cuya vida cambia tras un accidente que provoca un intercambio de almas con su hermano gemelo. La situación los lleva al pasado, donde ella encuentra a Jung Woo Jae, su primer amor, interpretado por Park Seo Ham. Su objetivo será evitar la tragedia que marcó el destino del joven. Jang Se Hyuk también forma parte del reparto principal.