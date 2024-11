Gian Marco, uno de los íconos de la música peruana y latinoamericana, ha tomado la difícil decisión de suspender temporalmente su carrera artística debido a problemas de salud que requieren atención médica. A través de sus redes sociales, el cantante peruano comunicó a sus seguidores la situación que enfrenta, lo que ha generado una ola de apoyo y solidaridad por parte de sus fans y colegas del medio artístico.

En este contexto, su pareja, Juliana Molina, ha expresado su apoyo incondicional hacia el artista. Su mensaje, lleno de amor y comprensión, resalta la importancia de la salud y el bienestar en momentos de adversidad. La decisión de Gian Marco, aunque dolorosa, refleja su compromiso con su recuperación y la necesidad de priorizar su salud por encima de su carrera.

Novia de Gian Marco expresa su apoyo en medio de díficl momento

Juliana Molina, quien ha estado a su lado durante este proceso, ha compartido un conmovedor mensaje en sus redes sociales. "Te amo", esribió la artista colombiana en la publicación de Gian Marco.

Gian Marco y Juliana Molina derrochan amor en redes sociales. Foto: composición LR/Instagram

¿Qué problema de salud tiene Gian Marco?

Recientemente, Gian Marco Zignago ha llamado la atención por una delicada situación de salud que afecta su columna vertebral. La lesión, revelada a través de sus redes sociales, ha sido tan severa que ha disminuido considerablemente su movilidad, forzándolo a utilizar un bastón para desplazarse.

En un emotivo mensaje, el cantante explicó que su condición le impide continuar con sus ensayos y presentaciones. Con el bastón como apoyo, compartió que necesita hacer una pausa para someterse a un tratamiento médico, lo que lo mantendrá alejado de los escenarios hasta el próximo año. “No estoy al 100%, no puedo trabajar así. Tengo que andar con bastón con mucho cuidado, y en el escenario, así no puedo estar, no se puede”, comentó en una publicación en Instagram.