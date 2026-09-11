Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Tania Libertad regresa a Lima en un encuentro con sus fans que promete ser inolvidable. La cantante peruana, reconocida por su versatilidad y sensibilidad artística, ofrecerá un concierto de gala en el que combinará clásicos de su repertorio con nuevas versiones de su más reciente producción.

El anuncio ha despertado expectativa entre sus seguidores, quienes cada año esperan su visita desde México, país donde radica actualmente. En esta ocasión, la cita será un homenaje a la música y a la trayectoria de una artista que ha sabido reinventarse sin perder autenticidad.

TE RECOMENDAMOS AMULETOS DE PROTECCIÓN: ¿CUÁL NECESITAS Y CÓMO USARLO? 🧿 | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tania Libertad confirma concierto en Perú 2026

El concierto de Tania Libertad en Perú se realizará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Gran Teatro Nacional, a partir de las 8.00 p. m., bajo la producción de DEA Promotora. Con el título ‘Gracias a la vida que me ha dado tanto’, la cantante presentará parte de su nuevo disco ‘¡Ay, amor!’, además de los temas que el público siempre espera escuchar.

La artista chiclayana estará acompañada por una banda integrada por Caridad Herrera, Geysi González, Mariano Liy y Juanchi Vázquez, quienes aportarán la fuerza musical a una velada que transitará entre el bolero, la balada y otros géneros que Libertad ha explorado a lo largo de su carrera.

Entradas y precios del concierto de Tania Libertad en Perú

Las entradas para ver a Tania Libertad en el Gran Teatro Nacional ya están disponibles en Teleticket y los precios varían según la ubicación:

Platea Preferencial: S/ 384

Platea Baja con o sin silla de ruedas: S/ 307

Platea Alta con o sin silla de ruedas: S/ 275

Platea Lateral Izquierda/Derecha: S/ 264

Platea Palco Izquierda/Derecha: S/ 242

Piso 2 con o sin silla de ruedas: S/ 220

Piso 2 Lateral Izquierda/Derecha con o sin silla de ruedas: S/ 198

Piso 2 Palco Izquierda/Derecha: S/ 176

Piso 3: S/ 143

Piso 3 Lateral/Palco: S/ 49

Piso 4 Central: S/ 78

Piso 4 Lateral/Palco: S/ 49.

Además, se han establecido tarifas especiales para personas con discapacidad, disponibles en Platea Baja (S/ 251) y Platea Alta (S/ 225), con espacios exclusivos para usuarios de silla de ruedas.