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Premios Juventud 2026: nominados, fecha, hora, dónde será y cómo ver la ceremonia de premiación de Univisión

Premios Juventud 2026 se realizará desde Marbella, España. Revisa aquí la hora en Perú, los principales nominados y dónde ver EN VIVO la ceremonia de Univision.­

Los cantantes más importantes del continente estarán presentes en 'Premios Juventud 2026'. Foto. Univisión.
Los cantantes más importantes del continente estarán presentes en 'Premios Juventud 2026'. Foto. Univisión.
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Los Premios Juventud 2026 están listos para celebrar una nueva edición con grandes figuras de la música latina. La ceremonia se realizará este jueves 3 de septiembre y tendrá como escenario el Starlite Amphitheater de Marbella, España, marcando un hecho histórico para la premiación, pues será la primera vez que se realice en Europa.

La edición número 23 de los Premios Juventud contará con 50 categorías que reconocen a artistas de la música, televisión, streaming, creadores digitales y cultura pop. Carín León encabeza la lista de nominados, mientras que Beéle, Kany García y Rauw Alejandro también llegan como algunos de los grandes favoritos de la noche.

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¿Cuándo son los Premios Juventud 2026 y a qué hora empieza en Perú?

Los Premios Juventud 2026 se realizarán este jueves 3 de septiembre desde el Starlite Amphitheater de Marbella, en Andalucía, España. Esta será la primera edición de la premiación que se llevará a cabo en territorio europeo.

La ceremonia comenzará a las 7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT / 4:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para los espectadores en Perú, la gala podrá seguirse desde las 6:00 p. m., debido a la diferencia horaria. La transmisión contará además con la participación de más de 30 artistas y celebridades que estarán sobre el escenario.

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¿Quiénes son los nominados a los Premios Juventud 2026?

Carín León es el artista con más nominaciones de esta edición, con un total de nueve candidaturas. Le siguen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, quienes obtuvieron siete nominaciones cada uno.

También destacan Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi, todos con seis nominaciones. En total, los Premios Juventud 2026 cuentan con 50 categorías dedicadas a reconocer diferentes áreas del entretenimiento latino.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la categoría ‘Creator de España’, creada para reconocer por primera vez a figuras destacadas del mundo digital español y reforzar el vínculo cultural entre España y Latinoamérica.

¿Dónde ver los Premios Juventud 2026 EN VIVO?

La ceremonia de los Premios Juventud 2026 podrá verse EN VIVO por Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX. En México, la transmisión también estará disponible a través de Canal 5.

Para quienes se encuentren en Perú y otros países de Latinoamérica, ViX será una de las principales alternativas para seguir la gala en streaming. Univision también mantiene una página especial de Premios Juventud 2026 con información sobre la transmisión, artistas invitados, nominados y las novedades de la ceremonia.

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