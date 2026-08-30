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Daytona Park, que marcó a toda una generación de peruanos, regresa a Lima como Paradox Park

El histórico Daytona Park renace a lo grande como ‘Paradox Park: Era Imperium’, que contará con más de 50 desafíos, cuatro civilizaciones deslumbrantes y shows inmersivos de última generación. 

Paradox Park llega a Lima
Paradox Park llega a Lima
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‘Paradox Park: Era Imperium’ llega al emblemático espacio del Jockey Club para revolucionar los parques de atracciones en la capital. Recuperando la mística del recordado Daytona Park después de 28 años, este nuevo concepto temático invita a públicos de todas las edades a poner a prueba sus límites a través de una experiencia de más de cuatro horas repleta de adrenalina, entretenimiento y grandes desafíos.

Paradox Park es un parque de diversiones tematizado que ofrece una experiencia única, diseñada para que niños, jóvenes y adultos vivan más de cuatro horas de pura adrenalina, diversión y desafíos. La apertura de esta aventura se realizará este viernes 4 de septiembre desde las 4:00 p.m. y el ingreso será por la puerta 4 del Jockey Club. 

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Tendrá más de cuatro horas de pura adrenalina, diversión y desafíos

Llega a Lima "Paradox Park: Era Imperium"

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Atracciones del ‘Paradox Park: Era Imperium’

  • Cuatro mundos fascinantes: Viaja en el tiempo y conquista los imperios de Roma, Egipto, Grecia y Babilonia. Cada escenario está diseñado con un nivel de detalle asombroso. 
  • Diversión ilimitada: Enfréntate a más de 50 desafíos y experiencias, con juegos de gran formato totalmente tematizados que te dejarán sin aliento. 
  • Tecnología y magia en vivo: Disfruta de shows inmersivos en vivo que combinan historia, tecnología de punta y entretenimiento de clase mundial en cada recorrido. 
  • Respaldo y seguridad a nivel internacional: El parque cuenta con el respaldo de operaciones con certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 45001 e IQNet, para que tú y tu familia solo se preocupen por disfrutar al máximo. 

Paradox Park es la puerta de entrada a una revolución internacional. Con este megaproyecto, Amusement Parks lanza oficialmente su ambicioso modelo World Tour, una innovadora propuesta diseñada para llevar experiencias itinerantes de esta magnitud a diversas ciudades de Latinoamérica, México y Estados Unidos. Tras la exitosa expansión de sus formatos por la región, la compañía consolida todo su conocimiento para adaptar estas instalaciones temporales de gran escala a nuevos destinos.

Todos los interesados en asistir del 4 al 27 de septiembre al Paradox Park pueden comprar sus entradas en Joinnus o por la web de la experiencia, donde podrás acceder a información, promociones exclusivas y sorpresas.


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