Madonna: "La IA es lo opuesto a hacer arte"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La reina del pop, Madonna, presentará en breve su próximo disco, Confessions II. Por ese motivo concedió una entrevista a la versión italiana de la revista Vogue. La diva es portada en una edición en la que también cuestionó el uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales en las expresiones artísticas.

“Antes, te reunías con pintores, músicos, bailarines y artistas en un mismo lugar, trabajando desde un espacio muy puro, apoyando a los demás. Valoro mucho esa experiencia”, comentó Madonna en la entrevista. “Hoy en día ya no se hace eso. Ahora, para conseguir un contrato discográfico, piensas en cuántos seguidores tienes. Por eso, en Bring Your Love digo: ‘No intenten distraerme con números’. Para mí, todo empezó con dejar de pensar en las listas de éxitos, en las cifras de reproducciones en streaming. Los algoritmos y la inteligencia artificial son lo opuesto a asumir riesgos, y para mí eso es lo opuesto a hacer arte”.

La cantante señaló también que a pesar del éxito durante décadas aún tiene la tentación de alejarse de la fama. “Sin duda. Últimamente ha sido difícil porque estoy trabajando en el álbum y en todo lo que lo rodea. Pero de vez en cuando me gusta tomarme descansos, desconectar un poco. Además, es la única manera de alimentar la imaginación. Necesito tranquilidad, conectar con la naturaleza, con mis hijos, con mis caballos”.

Madonna fue una de las estrellas que firmó una carta abierta contra las políticas migratorias de Donald Trump, específicamente para cerrar un centro de detención de menores del ICE. Consultada por Vogue por el momento político, declaró: "Hemos atravesado muchos momentos difíciles a lo largo de la historia; la única diferencia es que hoy quizás no podemos contar los unos con los otros. Nos cuesta encontrarnos, manifestarnos en las calles. Hubo un tiempo en que nos mirábamos a los ojos y sabíamos que contábamos con nuestros iguales, nuestra familia, nuestros amigos. Hoy estamos todos más aislados. Pero espero que este álbum mío funcione como antídoto".

El decimoquinto álbum

Confessions II es la continuación del disco Confessions on a Dance Floor, una de las mejores producciones de la cantante. Ahora vuelve a trabajar con el productor Stuart Price. "Durante algunos años, quise trabajar con otras personas, tener otras experiencias, pero luego nos reencontramos para mi Celebration Tour, en la que Stuart fue el director musical, y allí recordamos cuánto disfrutábamos trabajando juntos, lo conectados que estábamos no solo a nivel sonoro, sino también intelectual y emocionalmente".

La entrevista fue publicada en días en que la comunidad LGBTI celebra sus luchas. Madonna consideró que esa comunidad fue su aliada. "Desde mi profesora de baile en Michigan, quien creyó en mí y me llevó a un club donde descubrí que podía ser yo misma libremente sin prejuicios".

El disco saldrá a la venta el 3 de julio. "Al principio, no sabía si haría un nuevo Confessions, pero en el estudio, nuestra conexión casi telepática se recreó de inmediato, lo que nos impulsó a continuar. Y cuando decidí mudarme de Nueva York a Londres, donde él vive, lo tomé como una señal de que quería llegar hasta el final".