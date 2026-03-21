HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la Liga 1
Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la Liga 1     Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la Liga 1     Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la Liga 1     
Música

Delfina Campos llega a Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el primer concierto de la cantautora argentina

Delfina Campos, quien incluyó varios de sus temas en la serie ‘Envidiosa’ de Netflix, se presenta este 26 de marzo en Lima y estará acompañada por Velasquez.


Delfina Campos incluyó varios de sus temas en la serie ‘Envidiosa’ de Netflix. Foto: difusión.
Delfina Campos incluyó varios de sus temas en la serie ‘Envidiosa’ de Netflix. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Tras un destacado y consagratorio 2025, la cantautora argentina Delfina Campos anuncia su esperado debut en Perú. La cita será este jueves 26 de marzo en el emblemático Vichama Conciertos, ubicado en el corazón del Centro de Lima. Será una noche especial, ya que también contará con la participación del cantautor nacional Velasquez, quien está próximo a lanzar un nuevo EP, producido íntegramente en Buenos Aires, Argentina.

Delfina aterriza a este show precedida por un año de hitos fundamentales: su música formando parte del soundtrack de la serie ‘Envidiosa’ (Netflix), una brillante presentación en el Quilmes Rock y una extensa gira internacional que recorrió España, México, Costa Rica, Chile y numerosas ciudades argentinas. Sin duda, viene acumulando una experiencia importante en poco tiempo. 

Recientemente, ha publicado ‘Antídoto’, canción compuesta junto a David Velasco (cantante de la banda mexicana Porter); su colaboración en ‘Velocidad Crucero’ junto a nano mundano, un remix de ’películas perdidas’ a cargo de Juan Blas Caballero y a fin del 2025 estrenó una versión acústico de ‘El Astronauta’ para las Wagon Sessions Unplugged.

La cantautora argentina Delfina Campos anuncia su esperado debut en Perú. Foto: difusión.

La cantautora argentina Delfina Campos anuncia su esperado debut en Perú. Foto: difusión.

Velasquez acompañará a Delfina Campos

Por su parte, Velasquez será el artista invitado y se encuentra a puertas de lanzar un nuevo EP con canciones producidas en Buenos Aires.Durante el 2025, tuvo una serie de presentaciones tanto en Argentina como en Perú, siendo la más destacada su show de apertura para Bandalos Chinos en el anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima.


En su repertorio ha publicado  una extensa cantidad de singles, donde destaca ‘6x8 (Caminar)’, ‘Oportunidad’, ‘Lado Ajeno’, ‘Águilas’, ‘Suerte’, ‘Sonreír’, entre otras. 

Este show forma parte de la gira 'Películas Perdidas' de Delfina. Cabe destacar que aún quedan algunas entradas disponibles en la plataforma de Joinnus.


Notas relacionadas
Zaperoko, María Grazia Polanco y más artistas peruanos se suman al festival ‘Una noche de salsa 14’ en el Estadio Nacional

Zaperoko, María Grazia Polanco y más artistas peruanos se suman al festival ‘Una noche de salsa 14’ en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Santos Bravos en Lima 2026: venta de entradas y precios de boletos en Teleticket para el concierto en Costa 21

Santos Bravos en Lima 2026: venta de entradas y precios de boletos en Teleticket para el concierto en Costa 21

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas para Kygo, Corazón Serrano y más

Conciertos en Lima 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas para Kygo, Corazón Serrano y más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arqueología del rock peruano (1964-1974): los años maravillosos

Arqueología del rock peruano (1964-1974): los años maravillosos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delfina Campos llega a Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el primer concierto de la cantautora argentina

Científicos chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

Sospechoso del triple asesinato en combi de 'Los Rojitos' visitaba a delincuentes en penales, revela la PNP

Música

Arqueología del rock peruano (1964-1974): los años maravillosos

Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

Andrés Cabas: "No he seguido haciendo música para tener un número uno”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Indecopi pide a candidatos no usar personajes protegidos por derecho de autor en su propaganda electoral

Se entregó expolicía prófugo vinculado con el asesinato de Andrea Vidal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025