Delfina Campos llega a Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el primer concierto de la cantautora argentina

Delfina Campos incluyó varios de sus temas en la serie ‘Envidiosa’ de Netflix. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Delfina Campos incluyó varios de sus temas en la serie ‘Envidiosa’ de Netflix. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Tras un destacado y consagratorio 2025, la cantautora argentina Delfina Campos anuncia su esperado debut en Perú. La cita será este jueves 26 de marzo en el emblemático Vichama Conciertos, ubicado en el corazón del Centro de Lima. Será una noche especial, ya que también contará con la participación del cantautor nacional Velasquez, quien está próximo a lanzar un nuevo EP, producido íntegramente en Buenos Aires, Argentina.



Delfina aterriza a este show precedida por un año de hitos fundamentales: su música formando parte del soundtrack de la serie ‘Envidiosa’ (Netflix), una brillante presentación en el Quilmes Rock y una extensa gira internacional que recorrió España, México, Costa Rica, Chile y numerosas ciudades argentinas. Sin duda, viene acumulando una experiencia importante en poco tiempo.



Recientemente, ha publicado ‘Antídoto’, canción compuesta junto a David Velasco (cantante de la banda mexicana Porter); su colaboración en ‘Velocidad Crucero’ junto a nano mundano, un remix de ’películas perdidas’ a cargo de Juan Blas Caballero y a fin del 2025 estrenó una versión acústico de ‘El Astronauta’ para las Wagon Sessions Unplugged.

La cantautora argentina Delfina Campos anuncia su esperado debut en Perú. Foto: difusión.

Velasquez acompañará a Delfina Campos



Por su parte, Velasquez será el artista invitado y se encuentra a puertas de lanzar un nuevo EP con canciones producidas en Buenos Aires.Durante el 2025, tuvo una serie de presentaciones tanto en Argentina como en Perú, siendo la más destacada su show de apertura para Bandalos Chinos en el anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima.





En su repertorio ha publicado una extensa cantidad de singles, donde destaca ‘6x8 (Caminar)’, ‘Oportunidad’, ‘Lado Ajeno’, ‘Águilas’, ‘Suerte’, ‘Sonreír’, entre otras.

Este show forma parte de la gira 'Películas Perdidas' de Delfina. Cabe destacar que aún quedan algunas entradas disponibles en la plataforma de Joinnus.



