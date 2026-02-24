HOYSuscripcion LR Focus

Silvestre Dangond en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para el tour 'El baile de todos' en Multiespacio Costa 21

El concierto de Silvestre Dangond será el 28 de mayo en el Multiespacio Costa 21, en una noche cargada de vallenato y ritmos latinos. El público podrá disfrutar de los grandes éxitos del artista colombiano, como 'Cásate conmigo'.

El ícono del vallenato regresa al Perú Foto: Composición LR
El ícono del vallenato regresa al Perú Foto: Composición LR | Difusión

El colombiano Silvestre Dangond, destacado cantante de vallenato, llegará al Perú como parte de su gira 'El baile de todos' el 28 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21. El espectáculo del intérprete de éxitos como 'Cásate conmigo', 'Justicia' y 'Niégame' tres veces' busca celebrar una de las etapas más exitosas y satisfactorias de su carrera. 

Las entradas estarán disponibles exclusivamente en Teleticket. El show presentará los grandes éxitos de su carrera junto a los temas que forman parte de esta nueva etapa artística, con una producción de primer nivel que promete conectar con el público peruano.

El espectáculo del intérprete de éxitos como 'Cásate conmigo'

El espectáculo del intérprete de éxitos como 'Cásate conmigo'

lr.pe

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de Silvestre Dangond en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 a.m. del 25 de febrero a través de la plataforma de Teleticket, donde se habilitará una sala virtual minutos antes del inicio de la venta, como se ha hecho en otros conciertos. 

¿Cuál es el precio de las entradas para el concierto de Silvestre Dangond?

A través de la web de Teleticket se dieron a conocer los precios y el respectivo mapa de ubicación. Los costos de los boletos son:

Box 'El baile de todos' - completo (10 personas)

  • Precio full: S/5,175.00

Box 'El baile de todos' - individual

  • Precio full: S/517.50

Cancha preferencial - stand up

  • Precio full: S/402.50
  • CONADIS: S/332.50

Cancha general - stand up

  • Precio full: S/126.50
  • CONADIS: S/104.50

Silla de ruedas

  • Precio full: S/517.50
larepublica.pe

lr.pe

¿Dónde será el concierto de Silvestre Dangond en Lima 2026?

El show se realizará en el Multiespacio Costa 21, en San Miguel, un espacio de gran capacidad y adecuado para espectáculos masivos. Perú será el primer escenario donde el colombiano Silvestre Dangond dará inicio a su esperada gira. 

Detalles de la gira 'El baile de todos'

Con esta misma gira, el ícono del vallenato rompió récords en su tierra natal, Colombia, donde logró estadios llenos y cientos de miles de boletos vendidos, consolidando así uno de los capítulos más exitosos de su trayectoria. 

El artista obtuvo el Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con 'El último baile'. Además, sumó múltiples nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, lo que confirma su vigencia, impacto y liderazgo dentro de la música latina. 

A lo largo de su carrera, Silvestre ha conquistado audiencias internacionales con una discografía sólida y una serie de éxitos que incluyen colaboraciones con artistas de talla global como Sebastián Yatra, Carín León, Fonseca y Emilia Mernes, entre otros. 

