El mundo de la salsa está de luto. El legendario trombonista, cantante y productor Willie Colón falleció el 21 de febrero de 2026 en Nueva York, a los 75 años, según confirmó su familia mediante un comunicado. Su partida generó una inmediata ola de reacciones en la música latina, donde figuras como Grupo Niche, Tito Nieves, Jerry Rivera y Rubén Blades dieron su último adiós a 'El varón de la salsa'.

El artista estadounidense de origen puertorriqueño fue considerado un arquitecto del movimiento salsero. Junto a sus históricos dúos con Héctor Lavoe y Rubén Blades, transformó la estructura tradicional de las canciones y elevó la salsa a un discurso social. Desde su irrupción juvenil hasta su etapa madura como productor y compositor, dejó un catálogo que hoy es referencia obligatoria en la historia de la música en español.

TE RECOMENDAMOS ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Grupo Niche, Tito Nieves y Jerry Rivera resaltan legado de Willie Colón

A través de redes sociales, el Grupo Niche expresó su "profunda tristeza" por la partida de Willie Colón, a quien calificaron como un referente absoluto de la cultura salsera. En su mensaje, la agrupación colombiana subrayó que sus canciones "marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre". Asimismo, aseguraron que su música vivirá para siempre.

Grupo Niche se despide de Willie Colón

Por su parte, Tito Nieves lamentó la partida de "un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre". Además, extendió su admiración a su "genialidad y a su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro".

Tito Nieves se despide del maestro Willie Colón

Jerry Rivera también se sumó a las despedidas y destacó la figura de 'El varón de la salsa' como un artista que convirtió "el trombón en bandera y el barrio en sinfonía". Además, recordó su papel dentro del movimiento salsero y su capacidad para darle identidad y orgullo a la música latina desde Nueva York hacia el mundo. "Junto a la familia de Fania, y al lado de gigantes como Héctor Lavoe y Rubén Blades, Willie ayudó a escribir capítulos eternos de la salsa", se puede leer en la publicación de su cuenta de Instagram.

Jerry Rivera llora la partida de Willie Colón

Rubén Blades se pronuncia tras el fallecimiento de Willie Colón

Uno de los mensajes más esperados fue el de Rubén Blades, quien, junto a Willie Colón, formó una de las duplas más influyentes de la historia de la salsa. De esa etapa surgieron producciones históricas como 'Siembra' (1978), considerado el álbum de salsa más vendido de la historia. Además, temas como 'Pedro Navaja', con más de siete minutos de duración, rompieron los esquemas radiales de la época y abrieron paso a la llamada salsa consciente.

En la red social de X, 'El poeta de la salsa' escribió: "Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante, y con calma, escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical".