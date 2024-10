El cantante británico Zayn Malik, exintegrante de la exitosa banda One Direction, decidió cancelar su esperada gira en Estados Unidos, titulada ‘Stairway to The Sky’, tras el inesperado fallecimiento de su antiguo compañero Liam Payne. El tour estaba previsto para presentarse en varias ciudades estadounidenses, incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre otras.

Zayn estuvo ausente de los escenarios durante un tiempo, eligió este 2024 como su regreso triunfal con su nueva música, sin embargo, ha priorizado el duelo en este momento difícil. Asimismo, envió un mensaje a todos sus fans por apoyarlo y respetar su decisión.

Zayn Malik pospone su tour ‘Stairway to The Sky’

Zayn Malik, de 31 años, compartió en sus historias de Instagram que necesita un tiempo para procesar el duelo. Aunque, días previos, el cantante se mostraba entusiasmado de volver a las tarimas, la muerte de Liam Payne, ha sido un golpe duro para él.

"Después de la desgarradora pérdida que experimenté esta semana, tomé la decisión de posponer la etapa estadounidense de la gira STAIRWAY TO THE SKY. Las fechas están siendo reprogramadas para enero y las publicaré tan pronto como esté todo listo en los próximos días. Tus entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Los amo a todos y gracias por su comprensión", escribió el cantante.

Cabe destacar que, el primer concierto de la gira de Zayn Malik estaba programado para el 23 de octubre en el Auditorio Bill Graham de San Francisco, California. También se pospusieron presentaciones en Las Vegas, Los Ángeles, Washington D.C. y Nueva York. Malik expresó su agradecimiento a sus fans por el apoyo y las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de Liam Payne, resaltó que estos gestos son fundamentales para su recuperación emocional.

¿Cómo se despidió Zayn Malik de Liam Payne?

Zayn Malik publicó una fotografía de él y Liam cuando eran adolescentes. En la imagen, se puede ver al joven de origen pakistaní durmiendo en el regazo de su amigo, como un gesto emotivo para recordar los momentos vividos juntos."Liam, me encontré hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar de manera egoísta de que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por haberme apoyado en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar, a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora. Y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas".

"Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto, por eso. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte cuánto daría por un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente. Guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón, para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo amado que eres. Te amo, hermano", escribió Malik.