El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de la famosa banda One Direction, en Buenos Aires, después de caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo. Las autoridades argentinas continúan investigando para determinar si fue un accidente o un posible suicidio. En medio de esta tragedia, Harry Styles publicó en su Instagram un emotivo mensaje dedicado a su compañero de One Direction. En su post expresa sus condolencias a la familia y le agradece a Payne su amistad.

Harry Styles dedica mensaje a su excompañero de banda, Liam Payne

La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha dejado en shock tanto a fanáticos como a los miembros de la banda británica. Uno de los mensajes más esperados era el del popular cantante Harry Styles, quien compartió 5 años junto a Liam mientras formaban parte de One Direction. Styles utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de 'Payno' en el Where We Are Tour, acompañado de un emoji de corazón.

Fotografía de Liam Payne, publicada por Harry Styles. Foto: Instagram

Acompañando la fotografía, publicó un comunicado en donde expresa sus condolencias ante la pérdida de su amigo y compañero. "Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y era un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivía de par en par, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa para la vida. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán parte de los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi amado amigo.", escribió el intérprete de Golden.

Harry terminó su mensaje enviando apoyo a los familiares de Liam Payne y los fanáticos de la banda: "Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear y todos aquellos alrededor del mundo que lo conocieron y lo amaron, como yo".

La cuenta oficial de One Direction se pronuncia ante el fallecimiento de Liam Payne

Las cuentas oficiales de la banda británica, también publicaron un mensaje expresando su dolor tras la pérdida de Liam Payne. "Nos encontramos completamente devastados por el fallecimiento de Liam. Con el tiempo y cuando todos podamos hacerlo, habrá más para decir. Pero por ahora nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él, serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos muchísimo", el comunicado se encuentra firmado por los integrantes de la banda: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles.

One Direction se pronuncia sobre la muerte de Liam Payne.

Liam Payne, exintegrante de One Direction fallece tras caer del tercer piso de su hotel en Argentina

Según informó el medio argentino Teleshow, Liam Payne, músico de 31 años, llegó solo al hotel el domingo 13 de octubre y permaneció allí hasta el miércoles. Esa tarde, el encargado del hotel escuchó un estruendo proveniente de la parte trasera del establecimiento. Al investigar el origen del sonido, descubrió que un huésped había caído desde el balcón de su habitación. Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires, explicó cómo hallaron al cantante de 31 años al llegar al sitio del incidente. El funcionario declaró a los medios que la caída le provocó "lesiones sumamente graves, que ocasionaron su muerte de manera instantánea".

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17:11 p.m. arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos de que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.