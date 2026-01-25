HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

My Chemical Romance en Lima 2026: revelan posible setlist del esperado concierto en el Estadio Nacional

La selección de My Chemical Romance se basaría en sus recientes presentaciones en Europa y ofrecería un recorrido por las distintas etapas de sus 25 años de carrera.


MCR ofrecerá su primer concierto en el Estadio Nacional Foto: Composición LR
MCR ofrecerá su primer concierto en el Estadio Nacional Foto: Composición LR

My Chemical Romance llegará a Perú por primera vez este domingo 25 de enero como parte de su gira sudamericana ‘The black parade 2026’, concierto que ha generado gran expectativa entre sus miles de seguidores peruanos, quienes esperan escuchar en vivo a Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero y Mikey Way. La banda estadounidense eligió Lima como el punto de partida de su recorrido por América Latina.

Ante la cercanía del concierto, comenzó a circular el posible setlist que la agrupación estadounidense, formada en 2001, interpretaría en el Estadio Nacional. Entre los temas que integrarían el repertorio figuran canciones como ‘The end’, ‘Dead!’, This is how I disappear’ y ‘The sharpest lives’, todas pertenecientes a la era de ‘The black parade’, uno de los discos más emblemáticos de la banda.

lr.pe

Posible setlist de My Chemical Romance en Lima

El concierto también incluiría clásicos como Welcome to the black parade’, ‘I’m not okay (I promise)’, ‘Helena’, 'I don’t love you', ‘House of wolves’ y ‘Teenagers’. A ello se sumarían temas como ‘Cancer’, ‘Mama’, ‘Famous last words’, ‘Sleep’, ‘Disenchanted’ y ‘Na na na’. Asimismo, el setlist contemplaría algunas sorpresas para los fanáticos más fieles, como Boy division’ y ‘Blood’.

Las canciones que se escucharían durante el concierto abarcan los álbumes ‘The black parade (2006), ‘Three cheers for sweet revenge’ (2004) y ‘Danger days: The true lives of the fabulous killjoys’ (2010), lo que permitiría al público peruano disfrutar en vivo la discografía de My Chemical Romance.

lr.pe

Horarios del concierto y banda telonera

El show de My Chemical Romance en Lima está programado para iniciar a las 8:30 p. m. en el Estadio Nacional, mientras que la banda telonera, The Hives, subiría al escenario a las 7:30 p. m. De esta manera, la capital peruana será testigo de la primera gran puesta en escena de ‘The black parade’ en Sudamérica.

Cabe resaltar que los fanáticos de la banda comenzaron a congregarse en los alrededores del "Coloso de José Díaz" desde el martes 20 de enero, instalando carpas y organizándose por turnos para asegurar una ubicación privilegiada.

