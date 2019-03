'The Umbrella Academy': Gerard Way, de estrella de rock a escritor de cómics [FOTOS]

Desde su estreno en Netflix, la nueva serie de superhéroes The Umbrella Academy, ha conseguido posicionarse como una de las preferidas por los jóvenes. Son millones los fanáticos quienes esperaron por mucho tiempo la adaptación de este cómic creado por Gerard Way, el exvocalista de la banda estadounidense My Chemical Romance.

Desde la separación de la banda en el 2013, Way inició otros proyectos. Uno de ellos, y tal vez el más importante, es el cómic escrito por él e ilustrado por Gabriel Bá, el cual llegó a la pantalla de la mano de la conocida plataforma de streaming. Con tan solo 10 primeros capítulos, la serie ha logrado ser catalogada por la crítica como una producción impecable sin necesidad exagerar o descontextualizar la idea original.

El suceso audiovisual, "The Umbrella Academy", relata la historia de una familia disfuncional de superhéroes, quienes a pesar de sus diferencias deben reunirse mucho tiempo después de su separación para resolver la misteriosa muerte de su padre adoptivo.

¿Quién es Gerard Way?

Nacido el 9 de abril de 1977 en Estados Unidos, Gerard Way es un músico, cantante, escritor de cómics y cabeza del sello Young Animal de DC Comics, aunque, a nivel mundial es conocido por haber sido el vocalista de la banda de rock My Chemical Romance hasta el fin de su actividad, en 2013.

Dedicado ahora a las historietas, su interés por ellas inició cuando, internado por una cirugía a las amígdalas, su abuela decidió regalarle unas historietas para que su nieto se distraiga. El romance con las ilustraciones empezó allí: en un cuarto de hospital.

Fue su abuela la que también lo acercó a la música. A los 9 años le compró su primera guitarra acústica. Aprender a tocarla le sirvió para unirse a diversas bandas musicales y escribir canciones.

Ingresó a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, en donde se licenció en ilustración de caricaturas en 1999. Meses más tarde, empezó a trabajar en la editorial DC Comics como ayudando en el trabajo editorial.

Todo esto mientras se formaba My Chemical Romance.

Gerard Way y My Chemical Romance

Mientras era dibujante, Gerard Way fue testigo de los atentados del 11 de septiembre. Esta tragedia lo animó a plantearle la idea a su amigo de secundaria, Matt Pelissier, de formar una banda, a fin de hacer algo significativo con sus vidas. Un año más tarde, lanzaron su primer disco como banda llamado I Brought You My Bullets, You Brougth Me Your Love.

Pero no fue sino dos años más tarde, en el 2004, que alcanzarían el éxito con su canción ‘Helena’, compuesta por Gerard Way, y dedicada a su abuela Elena Lee Rush, quien falleció dos semanas antes de que se publicara su primer material.

Entre las canciones más reconocidas de la banda están “Teenagers”, “I don't love you” y “Welcome to the black parade". En el 2006, lanzó junto a la banda el disco The Black Parade, que, según contó en una entrevista, le ayudó a vencer su temor a la muerte.

Seis años más tarde, y como parte de la gira promocional de su nuevo disco, la banda hizo su última presentación en Nueva Jersey. Al poco tiempo anunciaron su separación.

El nacimiento de "The Umbrella Academy”

Gerard Way empezó a dibujar el cómic de "The Umbrella Academy" a inicios del 2007, cuando tenía 30 años y todavía formaba parte de la banda My Chemical Romance. Una década más tarde anunció que una de sus mejores creaciones sería adaptada por el gigante de streaming, Netflix. Tomó dos años más que esta se estrene a manera de una serie de 10 capítulos, a la espera de una posible segunda temporada.

La idea original cuenta con seis primeros capítulos de la saga “Apocalypse suite”, por lo que los guionistas y productores junto al cantante tuvieron que extender la historia y rellenarla con más historia que tuvo un final inesperado.

Mira el trailer de "The Umbrella Academy”