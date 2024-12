Paula Manzanal causa revuelo con peculiar oración para la abundancia: "Solo hombres pudientes"

Paula Manzanal demostró su habilidad para mantenerse vigente en las redes sociales. Al igual que en el cierre de 2024, la influencer decidió iniciar el año con un nuevo trend que está causando furor en las redes sociales. En un recientemente video, la influencer compartió su "oración de la abundancia" para recibir las bendiciones del 2025.

La modelo demuestra en sus redes sociales su vida de opulencia y glamour, en el que comparte detalles de sus viajes, propiedades y experiencias. Actualmente, vive en Dubái y es madre de un hijo y una hija, esta última nacida en octubre de 2024.

Paula Manzanal sorprende con nueva oración para 2025

El divertido mensaje, dirigido a sus seguidoras, Paula Manzanal compartió su nueva oración: “San Paula de la abundancia. Virgencita a ti te ruego, que esto no sea un juego. Si no puede comprarme Hermes, seguro que tiene herpes. Si no me lleva a Cartier, que no me quite el brasier”. La influencer acompañó el mensaje vestida de blanco y posando junto a un lujoso auto.

El video alcanzó se hizo viral en pocos minutos y provocó ocurrentes reacciones en Instagram. Comentarios como "San Paula a ti te rezo" y "Primero que me pague la renta o las tetas" inundaron la publicación, demostrando cómo el sentido del humor de Paula conecta con su audiencia.

La lujosa vida de Paula Manzanal en Dubái

Paula Manzanal no solo es una figura destacada en redes sociales por sus ocurrencias, sino también por su estilo de vida lleno de lujos. Actualmente, la modelo reside en Dubái, donde se ha dedicado por completo a sus redes sociales y a su empresa, que organiza paquetes turísticos para actividades exclusivas.

En una entrevista con Magaly Medina, Paula reveló cómo construyó su fortuna y el estilo de vida que mantiene en esta ciudad emblemática. “Si quieres un estilo de vida súper lujoso, puedes pagar hasta 200 mil euros mensuales, pero si quieres algo más relajado, puedes gastar desde dos mil o tres mil euros mensuales”, explicó. Ella misma aseguró pagar seis mil euros por su hogar, que cuenta con una vista privilegiada al mar.