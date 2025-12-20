HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Miss Perú Kelin Rivera no clasifica al top 10 del Miss Cosmo 2025: todas las candidatas que avanzan a la ronda final

Se quedó cerca del top 10. A pesar de haber sido una de las favoritas en el Miss Cosmo 2025, Kelin Rivera, representante de Perú, no continúa en competencia. ¿Quién será la sucesora de Ketut Permata Juliastrid?

Modelo peruana Kelin Rivera fue una de las favoritas para ganar el Miss Cosmo 2025.
Modelo peruana Kelin Rivera fue una de las favoritas para ganar el Miss Cosmo 2025. | Foto: captura YouTube

Kelin Rivera, representante de Perú, no logró quedar en el top 10 del Miss Cosmo 2025, a pesar de haber sido voceada como una de las favoritas a lo largo de la competencia. Este 20 de diciembre, el certamen se realiza por todo lo alto en Vietnam para elegir a la sucesora de Ketut Permata Juliastrid.

El evento tiene lugar en el majestuoso Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh con un despliegue técnico y un jurado de primera entre los que se incluyen Olivia Yacé, cuarta finalista del Miss Universo 2025 y ex Miss Universo África y Oceanía.

¿Quiénes son las candidatas en el top 10 del Miss Cosmo 2025?

  • Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges
  • Miss Zimbabue - Lisa Sibanda
  • Miss Cuba - Amys Nayelli Nápoles Ochoa
  • Miss Estados Unidos- Yolina Lindquist
  • Miss Vietnam - Nguyễn Hoàng Phương Linh
  • Miss Colombia - Dayana Cárdenas Mestra
  • Miss Myanmar - Myint Myat Moe
  • Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez
  • Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora
  • Miss Tailandia - Mooham Chotinapha Kaewjaroon.
