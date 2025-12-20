Modelo peruana Kelin Rivera fue una de las favoritas para ganar el Miss Cosmo 2025. | Foto: captura YouTube

Kelin Rivera, representante de Perú, no logró quedar en el top 10 del Miss Cosmo 2025, a pesar de haber sido voceada como una de las favoritas a lo largo de la competencia. Este 20 de diciembre, el certamen se realiza por todo lo alto en Vietnam para elegir a la sucesora de Ketut Permata Juliastrid.

El evento tiene lugar en el majestuoso Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh con un despliegue técnico y un jurado de primera entre los que se incluyen Olivia Yacé, cuarta finalista del Miss Universo 2025 y ex Miss Universo África y Oceanía.

¿Quiénes son las candidatas en el top 10 del Miss Cosmo 2025?