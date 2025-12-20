Miss Perú Kelin Rivera no clasifica al top 10 del Miss Cosmo 2025: todas las candidatas que avanzan a la ronda final
Se quedó cerca del top 10. A pesar de haber sido una de las favoritas en el Miss Cosmo 2025, Kelin Rivera, representante de Perú, no continúa en competencia. ¿Quién será la sucesora de Ketut Permata Juliastrid?
- ¿Quién es Kelin Rivera Kroll? Edad, estatura y perfil de la candidata peruana en Miss Cosmo 2025
- Miss Charm 2025: ¿quién ganó el certamen de belleza y es la sucesora de Rashmita Rasindran?
Kelin Rivera, representante de Perú, no logró quedar en el top 10 del Miss Cosmo 2025, a pesar de haber sido voceada como una de las favoritas a lo largo de la competencia. Este 20 de diciembre, el certamen se realiza por todo lo alto en Vietnam para elegir a la sucesora de Ketut Permata Juliastrid.
El evento tiene lugar en el majestuoso Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh con un despliegue técnico y un jurado de primera entre los que se incluyen Olivia Yacé, cuarta finalista del Miss Universo 2025 y ex Miss Universo África y Oceanía.
TE RECOMENDAMOS
ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD
¿Quiénes son las candidatas en el top 10 del Miss Cosmo 2025?
- Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges
- Miss Zimbabue - Lisa Sibanda
- Miss Cuba - Amys Nayelli Nápoles Ochoa
- Miss Estados Unidos- Yolina Lindquist
- Miss Vietnam - Nguyễn Hoàng Phương Linh
- Miss Colombia - Dayana Cárdenas Mestra
- Miss Myanmar - Myint Myat Moe
- Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez
- Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora
- Miss Tailandia - Mooham Chotinapha Kaewjaroon.