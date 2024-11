¿Qué problema de salud padece Gian Marco Zignago y por qué tiene que andar con bastón?

Gian Marco Zignago, el célebre cantautor peruano, atraviesa un complicado momento en su vida personal y profesional debido a un problema de salud que afecta su capacidad para moverse con normalidad. Este problema de salud ha impactado profundamente su agenda, obligándolo a posponer su esperado espectáculo 'Mi Vida en Sol Mayor', programado inicialmente para los próximos meses. La noticia ha conmovido a sus seguidores y ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde el artista peruano compartió detalles sobre su estado y su proceso de recuperación.

Ante esta inesperada situación, Gian Marco ha tenido que reorganizar sus prioridades, enfocándose en el tratamiento médico necesario para su recuperación. La lesión es lo suficientemente severa como para necesitar un bastón para movilizarse, lo cual ha sido un cambio radical en su vida. Aunque lamenta no poder continuar con sus actividades programadas, el artista mantiene una actitud positiva y agradece el respaldo de sus fans, asegurando que su enfoque ahora está en mejorar su salud para regresar con la energía y pasión que siempre lo han caracterizado.

El problema de salud que enfrenta Gian Marco Zignago

Gian Marco Zignago ha sido noticia recientemente debido a un delicado problema de salud que afecta su columna vertebral. La lesión, que se dio a conocer a través de sus redes sociales, ha sido tan grave que ha reducido su capacidad de movilidad, obligándolo a utilizar un bastón para poder caminar.

En un emotivo mensaje, el cantante compartió que su condición de salud le impide seguir con los ensayos y presentaciones. Con un bastón a su lado, explicó que necesita hacer una pausa para iniciar un tratamiento médico, lo cual lo alejará de los escenarios hasta el próximo año. “No estoy al 100%, no puedo trabajar así. Tengo que andar con bastón con mucho cuidado, y en el escenario, así no puedo estar, no se puede”, dijo en una publicación en Instagram.

Gian Marco suspende sus eventos programados

Como resultado de su delicada situación de salud, Gian Marco ha tomado la difícil decisión de suspender su espectáculo 'Mi Vida en Sol Mayor', un evento especial que prometía reunir a sus seguidores en un ambiente íntimo y lleno de música y recuerdos. Inicialmente previsto para los próximos meses, este show ha sido reprogramado para abril de 2025, en espera de que el artista pueda recuperarse por completo y dar el 100% sobre el escenario.

“Voy a tener que parar hasta el próximo año por mi tratamiento. Voy a posponer la temporada, importante, posponer, la temporada de ‘Mi Vida En Sol Mayor’”, confirmó el intérprete de 'Contigo hasta el final'.