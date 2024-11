Yaco Eskenazi, ex chico reality, reconocido por su participación en el famoso reality show 'Esto es Guerra' y su papel como conductor en diversos programas de la televisión peruana, sin embargo la vida del exfutbolista es más compleja de lo que aparenta. Detrás de su carismática figura pública, existen detalles menos conocidos que incluyen sus raíces familiares y su paso por la universidad.

Jacobo Eskenazi Álvarez, como se le conoce en su entorno más cercano, no solo destaca por sus dotes en la pantalla chica, sino también por su interesante historia familiar y su tiempo en el deporte. Además de revelar la carrera universitaria que cursó y los motivos por los que no la concluyó, aspectos que contribuyen a entender mejor su recorrido hasta convertirse en una de las personalidades más queridas del entretenimiento peruano.

¿Cuál es la ascendencia de Yaco Eskenazi?

El presentador y exfutbolista proviene de una familia con profundas raíces judías, algo que él mismo ha comentado en varias ocasiones. Esta ascendencia no solo ha marcado su identidad, sino que también ha influido en importantes decisiones de su vida, como su matrimonio con la exreina de belleza y modelo Natalie Vértiz. La pareja se casó en una ceremonia civil en 2015, pero Yaco declaró que, si su esposa deseaba una boda religiosa, él estaría dispuesto a considerarlo, a pesar de las diferencias religiosas existentes entre ambos. Este aspecto de su vida ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes admiran su capacidad de respetar y adaptarse a las creencias de su pareja.

¿Cuál es la carrera que estudió Yaco Eskenazi y por qué la abandonó?

Antes de convertirse en una figura televisiva, Yaco Eskenazi inició estudios superiores en Hotelería y Turismo, un área que le atrajo por su interés en los viajes y la cultura. Sin embargo, su experiencia universitaria no fue la esperada. En una entrevista, Yaco confesó que llegó hasta el sexto ciclo de la carrera, pero que el formato de las clases y la falta de una guía adecuada le hicieron difícil adaptarse. "Me aburría, yo no era un chico que aguantaba una clase normal, por ejemplo, era hiperactivo, de todas maneras, tenía un desorden porque me volvía loco en las clases", comentó el presentador, reconociendo su naturaleza hiperactiva.

Eskenazi añadió que la elección de Hotelería fue más una decisión impulsada por la falta de claridad sobre lo que realmente quería estudiar. A pesar de barajar la opción de Ciencias de la Comunicación, finalmente ingresó a la Universidad San Ignacio de Loyola, aunque nunca llegó a culminar sus estudios.

Yaco Eskenazi en el fútbol peruano

Antes de ser reconocido en la pantalla, Yaco Eskenazi tenía otra pasión: el fútbol. Su carrera deportiva comenzó en la división de menores de Alianza Lima, uno de los clubes más importantes del Perú. Posteriormente, jugó en el Sport Boys del Callao y participó en equipos de la segunda división y la Copa Perú, como América Cochahuayco y Deportivo Municipal.

Yaco Eskenazi en Alianza Lima.

Sin embargo, una serie de problemas de salud truncaron su camino como futbolista profesional, lo que le llevó a abandonar sus aspiraciones en el deporte. Este cambio, aunque difícil, le abrió las puertas a nuevas oportunidades en el ámbito televisivo, donde encontró un camino inesperado hacia el éxito.

Yaco Eskenazi y su relación con Natalie Vértiz

El encuentro entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz fue un capítulo que marcó un antes y un después en su vida. Se conocieron en 'Esto es Guerra', el programa que los catapultó a la fama y donde comenzaron una historia de amor que rápidamente se hizo pública. En 2013, oficializaron su relación y, un año después, recibieron a su primer hijo, Liam, en marzo de 2014.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se unieron en matrimonio el 8 de julio del 2015. Foto: Instagram.

El matrimonio llegó en 2015, y la ceremonia fue televisada, reflejando la importancia de la pareja en el mundo del espectáculo peruano. Más adelante, en 2021, el nacimiento de su segundo hijo, Leo, consolidó a la familia como una de las más queridas y admiradas del país. Después de 11 años juntos, Yaco y Natalie han demostrado ser un equipo sólido, superando los desafíos del mundo del entretenimiento y manteniendo una relación basada en el respeto y el amor mutuo.