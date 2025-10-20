HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Louis Tomlinson se conmueve y le dedicó unas palabras a Liam Payne a un año de su fallecimiento: ''Nunca lo aceptaré''

El cantante de One Direction reflexionó sobre el impacto emocional que dejó la muerte de Liam Payne, destacando la importancia de valorar cada momento en la vida.

Louis Tomlinson compartieron cinco años en la recordada boyband One Direction.
Louis Tomlinson compartieron cinco años en la recordada boyband One Direction. | Foto: composición LR/DeadLine

Louis Tomlinson habló recientemente en una entrevista con el medio británico 'The Independent' sobre su amistad con su excompañero de la recordada boyband One Direction, Liam Payne, quien lamentablemente falleció en octubre de 2024 a los 31 años en Buenos Aires, Argentina, tras ser encontrado sin vida al caer desde un balcón mientras se encontraba hospedado en el país sudamericano.

El cantante inglés expresó su profundo pesar y cariño hacia Payne, recordándolo como una persona “leal, generosa y con un gran corazón”, además de resaltar el vínculo especial que compartieron durante los años de éxito del grupo.

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
Louis Tomlinson calificó la muerte de Liam Payne como irreparable. Foto: Music Times

Louis Tomlinson calificó la muerte de Liam Payne como irreparable. Foto: Music Times

PUEDES VER: Exempleado del hotel donde murió Liam Payne, acusado de tráfico de drogas, se entrega a las autoridades en Argentina

lr.pe

La nostalgia de recordar a Liam Payne

El intérprete de ‘Lemonade’ se mostró sincero durante la entrevista al ser consultado sobre el fallecimiento de su excompañero de One Direction, recalcando que, a pesar del paso del tiempo, aún lo recuerda con gran cariño y admiración.

''Liam siempre me entretenía. Si me aburría o necesitaba reírme, él estaba ahí para eso. Era de esas personas que te levantan el ánimo sin proponérselo'', recordó con mucho nostalgia.

PUEDES VER: Harry Styles publica EMOTIVO MENSAJE ante el fallecimiento de Liam Payne: "Mi corazón se rompe"

lr.pe

Además, resaltó que la pérdida de Liam lo ha marcado profundamente debido a la estrecha amistad y la conexión personal que mantenían fuera de los escenarios.

“Ingenuamente pensé que, a estas alturas, estaría más acostumbrado al duelo que otras personas de mi edad. Pensé que eso significaría algo, pero no fue así. Es algo que nunca aceptaré del todo”, dijo.

Una pérdida que lo marcó para siempre

Al hablar sobre la muerte de Liam Payne, el artista inglés confesó el impacto emocional que le dejó la pérdida y destacó lo importante y valiosa que es la vida, recordando que cada momento debe ser apreciado.

''He perdido a muchos seres queridos, pero nunca había perdido a un amigo. Eso es algo completamente diferente. Es un tipo de dolor que te cambia para siempre, pero también te enseña lo valioso que es el amor que compartimos mientras estamos aquí'', declaró.

La unión con sus excompañeros de One Direction

Por otro lado, confirmó que recientemente volvió a reunirse con sus excompañeros de One Direction, Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik, a pesar de que cada uno se encuentra enfocado en sus proyectos personales.

''Lo mejor de los verdaderos amigos es que, cunado finalmente se ven, parece que no ha pasado el tiempo. Es increíble ver que a todos les va tan bien en lo suyo'', explicó.

