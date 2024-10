Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo, Argentina. El cantante de 31 años había viajado al país para asistir al concierto de su excompañero de banda, Niall Horan, en el Movistar Arena el 9 de octubre. Actualmente, las autoridades argentinas están investigando si su muerte fue un suicidio. Además, el director de servicios de emergencias médicas de Buenos Aires informó que el intérprete británico ya había fallecido cuando el SAME llegó al lugar para intentar brindarle ayuda

Liam Payne fallece en Argentina tras caer de edificio

El mundo de la música está de luto luego de que se confirmara la muerte del famoso cantante Liam Payne, conocido por haber sido parte de One Direction. El músico de 31 años se encontraba en Argentina y había asistido al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en el Movistar Arena.

Por la tarde, agentes de la Comisaría 14B acudieron al hotel Casa Sur tras recibir un llamado de vecinos de la zona al 911 que reportaban la presencia de un hombre agresivo que podría estar bajo el efecto de drogas o alcohol.

Según la información obtenida por el medio argentino Teleshow, el músico de 31 años ingresó solo al hotel el domingo 13 de octubre. Permaneció allí hasta el miércoles, cuando, por la tarde, el encargado del establecimiento escuchó un fuerte estruendo proveniente del pulmón interno trasero del hotel. Al acudir al lugar, el hombre descubrió que un huésped había caído al vacío desde el balcón de su habitación.

Revelan últimos momentos de vida de Liam Payne tras FATÍDICA caída en Argentina

Alberto Crescenti, director de servicios de emergencias médicas de Buenos Aires, detalló cómo encontraron al cantante de 31 años al llegar al lugar de los hechos. El funcionario informó a los medios que la caída le provocó "lesiones extremadamente graves que causaron su muerte de manera instantánea".

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17:11 p.m. arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos de que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.

¿Quién era Liam Payne, exmiembro de One Direction?

Liam Payne era un cantante, compositor y productor británico, más conocido por ser uno de los integrantes de la exitosa banda One Direction. Nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, y saltó a la fama en 2010 cuando audicionó para el programa de talentos 'The X Factor'. Aunque originalmente fue rechazado como solista, fue agrupado junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan para formar One Direction, lo que resultó en un éxito masivo a nivel mundial.

Durante su tiempo con One Direction, Payne contribuyó con su voz y también como compositor en varios de los éxitos de la banda. El grupo lanzó cinco álbumes de estudio y se convirtió en una de las bandas más populares y de mayores ventas de la década de 2010. En 2016, la banda se tomó un descanso indefinido, lo que permitió a los miembros iniciar carreras en solitario.

Después de One Direction, Liam Payne lanzó su carrera como solista con su primer sencillo "Strip That Down" en 2017, una colaboración con el rapero Quavo que tuvo éxito comercial. A lo largo de su carrera solista, Payne ha explorado géneros como el pop, el R&B y la música electrónica, colaborando con varios artistas. También lanzó su primer álbum en solitario, LP1, en 2019.

Además de su carrera musical, el músico ha sido objeto de interés mediático por su vida personal, incluyendo relaciones con figuras públicas como la cantante Cheryl, con quien tuvo un hijo llamado Bear en 2017.

Las últimas publicaciones de Liam Payne minutos antes de su muerte en Argentina

Liam Payne utilizó su cuenta de Snapchat para conectarse con sus seguidores poco antes de su trágico accidente. En sus últimas publicaciones, compartió fotos y videos que documentaban su experiencia en Argentina. Uno de los videos más destacados muestra al cantante hablando sobre sus vivencias en el país, acompañado del mensaje "A lovely day en Argentina", deseando un buen día a sus fans. Esta publicación se hizo solo horas antes de la tragedia, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

Además de este video, el cantante publicó una serie de 40 fotos que retrataban su estancia en el hotel y momentos disfrutados con su novia. Entre sus últimas publicaciones, una imagen en particular, donde aparece con su pareja y que fue tomada en 2023, generó numerosas especulaciones entre sus seguidores.

¿Cómo estaba la habitación donde se hospedó Liam Payne antes de morir?

Según lo informado en Noticias Caracol, la policía de Buenos Aires confirmó que las imágenes que circulaban en redes sociales sobre la habitación de Liam Payne son auténticas. En las fotos, se puede ver que los agentes encontraron la habitación de hotel completamente destrozada, con evidentes signos de violencia.

Además, se habrían hallado drogas, encendedores, medicamentos, y la pantalla del televisor estaba rota. "Se trata de imágenes sensibles que han estado circulando en redes, pero hasta ahora no teníamos confirmación. La policía de Buenos Aires nos ha proporcionado detalles sobre lo que encontraron en la habitación tras realizar la inspección, confirmando que corresponde al cuarto donde estaba Liam Payne", informaron.

Llamada de emergencia al 911 minutos antes de la muerte de Liam Payne

Poco antes del trágico fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, se recibió una llamada al 911 que alertaba sobre su estado en el hotel. El informe indicaba que el cantante estaba "bajo los efectos de drogas y alcohol", lo que movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. La situación se deterioró rápidamente, culminando con su fatal caída desde el tercer piso del hotel en Buenos Aires.

Louis Tomlinson se pronuncia tras el fallecimiento de Liam Payne

Louis Tomlinson compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su compañero de banda Liam Payne, acompañada de un emotivo mensaje en el que rememoraba los momentos que vivieron juntos durante su tiempo en la banda.

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable. Conocí a Liam por primera vez cuando él tenía 16 años y yo 18, su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida", señaló Louis.

Harry Styles dedica mensaje a su excompañero de banda, Liam Payne

La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha conmocionado a sus seguidores y a los integrantes de la banda británica. Uno de los mensajes más esperados era el del famoso cantante Harry Styles, quien compartió cinco años con Liam en One Direction. Styles recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto de 'Payno' durante el Where We Are Tour, acompañada de un emoji de corazón.

"Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y era un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivía de par en par, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa para la vida. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán parte de los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi amado amigo.", escribió el intérprete de Golden.

