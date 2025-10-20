GAIA regresa al estudio y presenta ‘La vida sin final’, single que será parte de su sexto disco

Con el lanzamiento de ‘La vida sin final’, GAIA marca el inicio de una nueva etapa musical, cargada de emoción, madurez y esa esencia que siempre los ha caracterizado. | Foto: difusión.

Con el lanzamiento de ‘La vida sin final’, GAIA marca el inicio de una nueva etapa musical, cargada de emoción, madurez y esa esencia que siempre los ha caracterizado. | Foto: difusión.

GAIA está de vuelta. Después de un prolongado silencio, la banda nacional regresó a los estudios para grabar lo que será su sexto álbum. Antes de que se conozcan todos los temas, dieron a conocer el primer single de lo que será su sexto álbum de estudio, titulado ‘La vida sin final’, que llevará el mismo nombre del disco.

“Este disco refleja lo que somos hoy: energía y emoción en movimiento. Letras profundas y personales. Es una síntesis de nuestra historia con la fuerza del presente”, comenta Michael Spitzer, voz y guitarra de GAIA, una de las bandas más importantes de rock alternativo nacional.

‘La vida sin final’ (el disco verde) representa una evolución musical impulsada por la incorporación de Claudio (‘Gallo’) Gómez-Sánchez en la guitarra, aportando un nuevo matiz sonoro a la banda integrada también por Jorge ‘La Roja’ Álvarez (guitarra), Raúl ‘Ou’ Saba (bajo) y Said Saba (batería).



La esencia detrás de ‘La vida sin final’



Con el lanzamiento de ‘La vida sin final’, GAIA marca el inicio de una nueva etapa musical, cargada de emoción, madurez y esa esencia que siempre los ha caracterizado. Esta canción representa la intención de dejar una huella profunda en el legado de la historia musical. De esa manera, buscan reafirmar el compromiso de la banda con la evolución del rock hecho en el Perú.

Cabe recordar que ‘Salí a buscarte’, el segundo adelanto del disco, verá la luz el 28 de octubre, seguido por ‘Hombre Lobo’ el 25 de noviembre, para culminar con la publicación del álbum completo el 4 de diciembre de 2025.



Trayectoria de GAIA



Con una magnética presencia escénica poderosa y una conexión profunda con su público, GAIA ha compartido escenario con artistas de talla mundial como Guns N’ Roses, Incubus, Maroon 5, Placebo, Pixies, Collective Soul, Sebastian Bach, Bret Michaels, Adler’s Appetite y Julian Casablancas, reafirmando a GAIA como una referencia del rock peruano de alto nivel artístico.

Entre sus temas más recordados se encuentran ‘Mar’, ‘La 2da Ley’, ‘Galaxia’, ‘Espacial’, ‘Años luz’, ‘Fuente de poder’ y ‘Cariño malo’, su reinterpretación del clásico de Augusto Polo Campos, presentado en una legendaria cena privada para The Rolling Stones.