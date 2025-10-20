HOYSuscripcion LR Focus

Notas de Prensa

DANELLI, el concierto, hijos del recordado cantautor nacional le rinden tributo

Los hermanos Muente presentarán canciones inéditas, muchas de ellas pertenecientes al último álbum que Beto Danelli no llegó a lanzar.

Hermanos Muente: Foto: Renato Nonajulca.

Por única vez, Sandra Muente, Jean Franco Muente y Giuliana Muente regresan a los escenarios para rendir homenaje al legado de su padre, el recordado cantautor Beto Danelli, una de las voces más emblemáticas de la música peruana ganador del Festival de Buga en Colombia en el año 1986 y autor de canciones inolvidables como “Te Necesito”, “Eres un ángel”, “Super informales” y “El Gato Beto”

Este esperado concierto se llevará a cabo este 29 de octubre, a las 8 p.m., en el Teatro NOS (Av. Camino Real 1037 – San Isidro). Entradas a la venta en https://epicshowperu.com/danelli-el-concierto/

Después de dos exitosas temporadas del musical testimonial “Danelli, el amor hecho verdad”, la familia Muente Bayona presenta “DANELLI, el concierto”, un espectáculo íntimo que revive las canciones, emociones y memorias que dieron origen a la historia familiar que conmovió al público.

La obra original, escrita por Sebastián Bellina, se inspiró en los testimonios de Patricia Bayona, esposa de Beto Danelli, y de sus hijos Sandra, Jean Franco y Giuliana, logrando plasmar en la narrativa los años vividos junto al artista en México, sus desafíos como cantautor y sus últimos días en Lima. Con la dirección musical de Rik Núñez y Junior Pacora, y una banda de músicos en vivo del más alto nivel, el concierto será una experiencia que promete conectar al público con las canciones más románticas de Danelli y descubrir secretos e historias que no fueron contadas en el musical testimonial.

El musical “Danelli, el amor hecho verdad” obtuvo en 2023 dos premios de Oficio Crítico y fue nominado en 2024 a los Premios Teatro en el Perú, consolidándose como una de las producciones más emotivas del teatro musical peruano contemporáneo.

En este nuevo concierto, los hermanos Muente presentan canciones inéditas, partituras originales y arreglos nunca antes interpretados en escena, muchos de ellos pertenecientes al último álbum que Beto Danelli no llegó a lanzar antes de su partida.

Acompañados por también por los invitados especiales Miguel Álvarez, Macarena Goglino, Moncho Berry, Ítalo Maldonado y Sebastián Abad, los hermanos Muente, ofrecerán una velada donde la música, la memoria y el amor familiar se unen en un homenaje lleno de vida, arte y gratitud.

“DANELLI, el concierto” será una oportunidad irrepetible para celebrar el legado de un artista que marcó generaciones y continúa inspirando con su voz y honestidad demostrando que la creación y el amor familiar, trascienden el tiempo, el espacio y la vida misma.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

