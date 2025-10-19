Selena Gomez habla por primera vez tras su boda con Benny Blanco: “Me puse a llorar”

Selena Gomez compartió sus impresiones sobre su reciente boda con Benny Blanco, revelando que, aunque vivió uno de los momentos más felices de su vida, también experimentó una oleada de ansiedad al imaginar posibles escenarios negativos al día siguiente de su enlace.

Durante una conferencia en el evento Las Mujeres Más Poderosas, organizado por la revista Fortune en Washington D. C., la exestrella de Disney admitió que le resulta difícil disfrutar plenamente de los momentos positivos.

Tras su matrimonio con el productor musical, con quien mantuvo una relación de dos años, expresó su preocupación de que “todo podría desaparecer mañana. Me puse a llorar. Así es como yo funciono personalmente, cuando algo bueno sucede en mi vida, espero que pase algo malo”.

Selena Gomez habla sobre tu matrimonio con Benny Blanco

La artista de 33 años, Selena Gomez, compartió su perspectiva sobre la incertidumbre que siente ante los logros en su vida. En lugar de disfrutar plenamente de los momentos felices, como el lanzamiento de su álbum ‘I Said I Love You First’ junto a Benny en febrero de 2025, la cantante se encuentra atrapada en pensamientos negativos.

“Siempre pienso: 'Bueno, pero todo esto podría desaparecer mañana, así que ¿cómo puedo asegurarme de que no pase?'”, expresó. Gomez admitió que esta tendencia a experimentar colapsos emocionales ante cambios significativos la acompaña desde hace tiempo.

“Diría que ese es mi mayor conflicto, a veces, cuando suceden cosas maravillosas. Me casé y me puse a llorar porque pensé: 'Me voy a morir al día siguiente'. Simplemente, creo que es algo de la vida”, concluyó.