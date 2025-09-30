El embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue confirmado justo dos meses después de que celebraran su primer aniversario de casados. Foto: composiciónLR/Instagram

El embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue confirmado justo dos meses después de que celebraran su primer aniversario de casados. Foto: composiciónLR/Instagram

Paulo Dybala y Oriana Sabatini anunciaron que están esperando su primer hijo. La noticia se conoció a través de una publicación en Instagram donde compartieron una animación alusiva a su historia como pareja, acompañada por un video grabado en el consultorio médico, durante la ecografía. La pareja, que lleva más de cinco años de relación, eligió una forma emotiva y cargada de simbolismo para dar a conocer este nuevo capítulo en sus vidas.

El video muestra a Oriana con una cámara digital capturando el instante en que observan por primera vez a su futuro hijo. Sobre el final del clip, la cantante susurra: “Vamos a ser papás”, mientras las imágenes revelan su incipiente pancita y la reacción emocionada de ambos frente al monitor.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini anuncian embarazo con tierno video

El anuncio fue acompañado por una ilustración digital que retoma una vieja tradición de la pareja. Inspirados en 'Danny Phantom', la serie animada que usaron años atrás para confirmar su relación, compartieron una imagen donde aparecen representados como personajes del universo del dibujo. En esta nueva versión, ambos están abrazados frente a una cuna iluminada, mientras el personaje animado de Oriana posa con las manos sobre su vientre.

La elección del estilo y la referencia animada no fue casual: se trató de un guiño directo a sus seguidores más fieles, quienes reconocieron de inmediato la conexión con el inicio de su historia pública. Bajo el título “Nuestro primer posteo de nosotros tres”, la pareja dejó en claro que el embarazo no solo marca un momento clave en sus vidas, sino también una forma particular de comunicarlo.

La publicación generó millones de interacciones en pocos minutos, reflejando el nivel de expectativa que existía en torno a la pareja, que recientemente celebró su primer aniversario de casados, tras contraer matrimonio el 20 de julio de 2024.

Los 'likes' de los famosos a la noticia de Dybala y Oriana

La repercusión en redes no se limitó al público general. Numerosos famosos del ambiente artístico y deportivo se sumaron con reacciones y comentarios de apoyo. El 'me gusta' de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fue uno de los primeros en destacar. Le siguieron mensajes de colegas, amigos y familiares de la pareja, que inundaron la publicación con muestras de cariño.

Entre los nombres que reaccionaron se encuentran:

También comentaron integrantes del entorno más íntimo de la familia. Ova Sabatini, padre de Oriana, escribió: “¡Gracias, chicos, por tanta felicidad! Los amo”. Su hija menor, Tiziana Sabatini, expresó: “Los amo muchoooooo, soy la más feliz del mundo”.