Tony Succar da detalles de la participación de Isabela Merced en su concierto: "Es un orgullo que sea peruana"

“Es una ‘chamba’ fuerte la que me toca hacer, pero la disfruto”, nos comenta Tony Succar desde Estados Unidos después de confirmar la participación de la estrella de The Last of Us, Isabela Merced, en su concierto en el Estadio Nacional.

Hablamos unos minutos por Zoom. Nos adelanta que la actriz tendrá un segmento especial. Ambos presentaron la versión salsa de la canción Apocalipsis y, desde entonces, han hablado con la prensa estadounidense. Para un programa, Merced grabó la canción Mi propiedad privada. “Cantó un arreglo que había hecho para la India. Buenísimo. Salsa dura, tipo Callao. El último tema que hicimos fue un vals, Nada soy. En Perú, será la primera vez que ella pise una tarima”.

Por la pandemia, se canceló tu gira por Europa. Luego firmas con Warner y también das una clase maestra en Berklee, la universidad a la que “soñabas” ingresar. ¿Cómo dirías que te ha ido en cinco años?

(Sonríe) Ha sido increíble, especialmente por el proyecto que hice con mi mamá, ¿no? Que fue algo más de pasión, pero resultó siendo un éxito comercial para nosotros. Así que estoy feliz, sobre todo. Yo, en realidad, nunca me estanco en algún éxito. Por ejemplo, ganamos los dos Latin Grammy y aquellos dos Grammy americanos, pero ahora estamos trabajando en una producción y ya no pienso en el pasado. Celebro, sí, pero ahora hay un nuevo reto, el que vamos a hacer en el Estadio Nacional.

Y hace cinco años, Isabela Merced lanzó un EP en el que está la canción Apocalipsis. En ese entonces, ella decía que la música era un hobby, ¿cuándo decides versionar el tema?

Isabela Merced, para mí, es un tesoro, un fenómeno de talento. Y qué orgullo que sea peruana, que sea tan orgullosamente peruana, aunque nació en Estados Unidos, ¿no? me impresioné mucho porque yo ya sabía de ella y leía todo por lo de Dora, la Exploradora, pero no estaba tan actualizado con su talento musical, porque obviamente es una actriz increíble. Pero cuando entramos al estudio —en realidad, ni entramos físicamente, porque estábamos a distancia— y escuché su música, me impresionó. Me impresionó su manera de interpretar la salsa.

Entonces, cabe la posibilidad de que estrenen otro tema en el Estadio Nacional.

Sí, sí, sí, claro. Ella tiene que ser un segmento muy fuerte, muy impresionante, con bailarines, con una producción increíble, porque ella es eso, es nuestra superestrella de Hollywood, es peruana. El Perú tiene que recibirla con algo que todos digan: “¡Wow! ¿de dónde ha salido esta chica?” y sentir ese orgullo.

Nos comentaron que Isabela Merced tiene material inédito. ¿Tienen más proyectos?

Sí, la intención es, definitivamente, seguir haciendo música y, obviamente, ella tiene dos pasiones. Una es su trabajo como actriz que le consume bastante tiempo, ¿verdad? Ahora es productora también. Pero, al mismo tiempo, es una apasionada de la música y es muy buena cantante. Entonces, ella no quiere dejar eso de lado tampoco. ¿Y por qué no poder hacer los dos? Yo estoy viendo la manera de cómo realizarlo. Apocalipsis hizo tres millones de vistas en nada, ¿no? La gente se volvió loca cuando vio eso. Esto lo podemos volver a hacer y ya tienes un disco. ¿Y por qué no pensar que algún día ella pueda tener una nominación o ganar un Grammy? Tiene todo para poder lograrlo.

En la conferencia de prensa que diste después de los Grammy, dijiste que había que incentivar más en las escuelas y promover la cultura. Tu familia tuvo que salir de Perú para buscar oportunidades. ¿Es este año uno de los peores momentos para los inmigrantes?

Sí, aunque ser inmigrante no es fácil, nunca ha sido fácil. Y es importante que nosotros, mi mamá, yo y los inmigrantes de acá, siempre demos esa luz de esperanza a los inmigrantes, porque muchos a veces no llegan a lograr sus sueños o no logran tener la vida que se merecen, pero hacen el sacrificio por su familia, por el futuro, por una esperanza. Mira a mi mamá, ¿no? Pudo alcanzar sus sueños a los 65 años. Y yo quiero seguir apoyando a todos los inmigrantes y también enseñar nuestra cultura a los que no son latinos y que la aprecien, que nos admiren por nuestro arte, porque nuestro aporte hacia la cultura de este país (Estados Unidos) o en el país en que estamos, es mucho. Sin nosotros no hay swing acá, olvídate (ríe).

¿Vas a grabar tu concierto en el Estadio Nacional para postular al Grammy?

Voy a grabarlo y lo haré a un alto nivel, pero uno nunca sabe. No hago música para las nominaciones. Lo hago y lo hacemos por la gente, por tener una carrera exitosa y por llegar al público. Y dejar al público con un buen producto, con un mensaje y algo positivo, ¿sabes? Quiero aportar a la sociedad.

¿Hay algo en lo que quieras incursionar? Recuerdo que en una entrevista nos comentaste que uno de tus sueños era hacer música para cine.

Sí, pero no soy experto y es algo que quisiera explorar. Tengo que seguir aprendiendo. Tal vez trabajando con Isabel Merced sea un buen puente para eso también. Ahora estoy trabajando música para un musical de Broadway. Eso va a salir en 2027 todavía. Yo trabajo calladito y ya tengo proyectos (sonríe).

Para cerrar, ¿has llegado a alguna conclusión sobre el inicio de tu carrera internacional? En 2015, los Latin Grammy te descalificaron porque dijeron que tu disco tenía más porcentaje de inglés. Pasaste un periodo complicado y cuestionaste a la Academia.

Uno tiene que ser honesto y uno tiene que hablar la verdad, y tú tienes que creer en ti mismo. Porque mucha gente me criticó por criticar al Grammy, porque yo protesté contra ellos. La gente dijo: “no, Tony, la vas a fregar, les vas a caer mal” o “te van a vetar”. Pero fue al contrario, me comenzaron a apoyar mucho. Entonces, por ese lado, siento que de verdad todo fue como tenía que ser.